Téléchargez les nouveaux fonds d’écran M2 iPad Pro et iPad de 10e génération ici

Apple a annoncé ce mois-ci le nouvel iPad Pro M2 et l’iPad de 10e génération, qui arriveront dans les magasins plus tard cette semaine. Et bien que les deux modèles soient livrés avec des mises à niveau matérielles et de nouvelles fonctionnalités, ils sont également livrés avec iPadOS 16.1 et de nouveaux fonds d’écran exclusifs. Mais si vous souhaitez obtenir ces nouveaux fonds d’écran sans avoir à acheter un nouvel appareil, vous pouvez les télécharger ici.

Fonds d’écran M2 iPad Pro et iPad 10

Le nouvel iPad de 10e génération a été entièrement repensé, maintenant avec le même design que le reste de la gamme iPad. Il dispose d’un écran de 10,9 pouces sans le bouton d’accueil, et Touch ID est désormais intégré au bouton d’alimentation. Quant au nouvel iPad Pro, il conserve le même design et les mêmes tailles d’écran qu’auparavant, mais dispose désormais de la puce M2 d’Apple.

iPadOS 16, qui est maintenant disponible au public, est livré avec un nouveau fond d’écran – le même que dans iOS 16. Cependant, Apple a également créé de nouveaux fonds d’écran spécifiquement pour l’iPad Pro M2 et l’iPad 10. Les fonds d’écran de l’iPad 10 sont appelés » Circles » et sont basés sur les nouvelles couleurs de l’iPad : argent, bleu, rose et jaune.

Les fonds d’écran M2 iPad Pro, d’autre part, sont appelés « lentilles ». Ils ont tous un fond noir avec des éléments dans les tons de rose, violet et bleu. Chaque fond d’écran a une version claire et sombre.

Vous pouvez télécharger les nouveaux fonds d’écran iPad dans leur résolution complète ci-dessous. Assurez-vous de cliquer sur l’image et d’enregistrer le fond d’écran en pleine résolution, puis de le définir comme image d’arrière-plan via l’application Photos ou l’application Paramètres si vous utilisez un appareil iOS.

Téléchargez ces fonds d’écran et bien d’autres

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :