Le centre de maison intelligente IKEA DIRIGERA avec Matter prévu pour novembre [U: Official release date and price]

En mai, IKEA a lancé un hub de maison intelligente révisé avec prise en charge de Matter pour la connectivité multiplateforme, ainsi qu’une toute nouvelle application pour une expérience améliorée avec ses produits de maison intelligente. Maintenant, les premières listes du DIRIGERA sont apparues, nous donnant un aperçu du prix, de la date de sortie, etc.

Mise à jour du 24/10 : IKEA a partagé la date de lancement officielle du hub de maison intelligente DIRIGERA et le prix pour les États-Unis avec Netcost-security.fr.

Un peu au-dessus des premières listes européennes, il coûte 69 $ pour les États-Unis et sera disponible à partir du 1er novembre en magasin. La toute nouvelle application IKEA Home Smart sera lancée parallèlement au nouveau matériel compatible Matter. Lisez la suite pour tous les détails sur le hub de maison intelligente mis à jour.

Voici comment IKEA décrit le prochain hub de maison intelligente Matter-ready :

« La prochaine étape du voyage pour permettre une vie quotidienne meilleure pour le plus grand nombre et une vie plus intelligente est de lancer le hub Matter ready pour les produits intelligents DIRIGERA. Avec son nouveau logiciel, DIRIGERA est conçu pour gérer plus de segments de produits et intégrer plus de produits que la passerelle TRÅDFRI existante. Il permet également la nouvelle application intelligente IKEA Home, plus conviviale. »

En mai, IKEA a annoncé qu’il visait une sortie en octobre. Maintenant, des listes en direct pour DIRIGERA ont été repérées dans quelques pays par Tech Gaming Report via The Verge.

Sur le site allemand d’IKEA, DIRIGERA est répertorié pour 59,99 € (actuellement converti en 58,86 $). C’est un saut d’environ 2 fois par rapport au TRÅDFRI de 30 $ de la génération précédente. Le site norvégien indique que la disponibilité commencera en novembre mais aucune date précise n’est indiquée.

Socket en charge d’Apple HomeKit et Matter

Pour rappel, Matter est une collaboration entre Apple, Amazon, Google, Samsung, la Connectivity Standards Alliance et de nombreuses autres entreprises, dont IKEA. Il a connu plusieurs retards avec le dernier lancement prévu pour cet automne. Avec IKEA qui prévoit un lancement de DIRIGERA en novembre, nous espérons voir une multitude d’appareils pris en charge par toutes les entreprises participantes.

L’objectif de Matter est de faire en sorte qu’il soit transparent pour les clients de savoir qu’un appareil domestique intelligent fonctionnera avec leur configuration (multiplateforme, y compris HomeKit) et de les rendre également plus rapides, plus fiables, sécurisés et faciles à utiliser.

L’une des technologies sous-jacentes que Matter utilise pour permettre cela est Thread. Nous avons déjà vu un certain nombre de sociétés d’appareils intelligents adopter Thread comme Apple avec HomePod mini, Belkin, Nanoleaf, Eve, etc.

Le hub DIRIGERA d’IKEA comprend des radios WiFi, Zigbee et Thread pour la connectivité. Les images sur la liste d’IKEA montrent également l’arrière du hub avec son port USB-C et Ethernet. Une autre image montre un aperçu générique de la nouvelle application DIRIGERA avec une interface utilisateur en blocs de couleur.

