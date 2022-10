Les utilisateurs d'iPhone 14 Pro se plaignent d'un ajustement imparfait avec le chargeur MagSafe Duo d'Apple.

Lorsque Apple a lancé l’iPhone 13 Pro l’année dernière, certains utilisateurs ont remarqué que l’appareil ne correspondait pas bien au chargeur MagSafe Duo d’Apple lorsque le téléphone est dans un étui en raison du module de caméra plus grand. Avec l’iPhone 14 Pro, la caméra arrière est encore plus grande, et cela est devenu un problème encore plus notable pour ceux qui ont un chargeur MagSafe Duo.

Tel que rapporté par certains utilisateurs sur le forum officiel d’assistance Apple et également par Netcost-security.fr lecteurs, l’iPhone 14 Pro n’est pas exactement compatible avec le MagSafe Duo d’Apple non plus. Le module de caméra des modèles Pro de cette année est devenu sensiblement plus grand, ce qui fait que l’appareil ne s’aligne pas parfaitement avec le chargeur magnétique, même sans étui.

Bien que l’iPhone 14 Pro puisse toujours être rechargé avec MagSafe Duo, l’appareil ne repose pas à plat sur le chargeur et une partie de celui-ci est légèrement soulevée. Ceux qui ont des étuis de téléphone avec une plus grande bosse dans la zone de l’appareil photo devront peut-être retirer l’étui avant de placer l’iPhone sur le chargeur MagSafe Duo.

Le problème n’affecte pas les propriétaires d’iPhone 14 Pro Max, même si le téléphone dispose également d’un module de caméra plus grand, étant donné que l’appareil est considérablement plus grand que le modèle Pro standard.

« La lèvre de la caméra est [too] loin et le téléphone ne s’installe pas correctement », a déclaré un utilisateur sur le forum d’assistance d’Apple. « Cela doit être résolu par Apple », a déclaré un autre consommateur Netcost-security.fr. Mais malheureusement, les utilisateurs ne peuvent pas faire grand-chose à ce stade, à part rechercher des alternatives à MagSafe Duo.

Le MagSafe Duo d’Apple a besoin d’une mise à niveau

Le chargeur MagSafe Duo a été introduit par Apple en 2020 comme une option pour les personnes qui souhaitent recharger un iPhone et une Apple Watch en même temps. Cependant, Apple n’a jamais introduit de nouvelle version du chargeur depuis lors. Il convient de noter que le chargeur MagSafe Duo ne dispose pas non plus de la charge rapide de l’Apple Watch disponible pour les modèles de la série 7 et versions ultérieures.

Une version révisée du chargeur MagSafe a été déposée auprès de la FCC en 2021, mais elle n’a jamais vu le jour. Apple indique sur son site Web que MagSafe Duo est compatible avec tous les modèles de la gamme iPhone 14 malgré les problèmes d’ajustement. L’accessoire coûte 129 $, mais vous pouvez le trouver à des prix inférieurs dans d’autres magasins comme Amazon.

Avez-vous remarqué des problèmes lors de l’utilisation du chargeur MagSafe Duo avec l’iPhone 14 Pro ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

H/T : Lorenzo de Guia

