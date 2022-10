Mark Zuckerberg affirme qu’iMessage est moins sécurisé que WhatsApp

Pourquoi c’est important : les dirigeants de WhatsApp et de la société mère Meta ont ouvert une autre série de joutes verbales pour savoir qui dispose du service de messagerie le meilleur et le plus sécurisé. Comme auparavant, les principaux points d’éclair sont la sécurité de la sauvegarde dans le cloud et l’interopérabilité multiplateforme.

La nouvelle publicité de cette semaine pour WhatsApp est le dernier coup dur d’Apple pour avoir refusé d’étendre la messagerie cryptée et d’autres fonctionnalités aux plates-formes non Apple. Sur les réseaux sociaux, Mark Zuckerberg et le patron de WhatsApp, Will Cathcart, ont opposé les dernières fonctionnalités de l’application à iMessage.

Une publicité au-dessus de l’entrée de Pennsylvania Station spectacles trois bulles de message de différentes couleurs. L’un est vert pour représenter les messages SMs ou MMS apparaissant sur les iPhones, et l’autre est bleu pour représenter iMessage. Un troisième est blanc et étiqueté « bulle privée » pour caractériser WhatsApp et ses fonctionnalités de confidentialité. L’annonce implique que la restriction d’iMessage aux iPhones le rend moins sécurisé que WhatsApp.

Le service de messagerie d’Apple propose un cryptage de bout en bout lorsque tous les utilisateurs d’une conversation utilisent des appareils Apple. Cependant, les iPhones reviennent aux SMs ou MMS non cryptés avec les téléphones Android. Sur Instagram et Twitter, Zuckerberg et Cathcart ont mentionné le cryptage de bout en bout de WhatsApp, qui s’étend aux conversations multiplateformes.

Google a critiqué la politique d’Apple plus tôt cette année, encourageant l’entreprise à autoriser la messagerie RCS sur iPhone. Google a adopté RCS sur Android l’année dernière, qui crypte également de bout en bout. La société s’est depuis plainte qu’Apple verrouille les utilisateurs dans son écosystème en n’autorisant que le cryptage et d’autres fonctionnalités avancées via iMessage.

Lors de sa bataille judiciaire avec Apple l’année dernière, Epic Games a souligné qu’Apple n’apporterait pas iMessage à Android car cela encouragerait simplement les parents propriétaires d’iPhone à acheter des téléphones Android à leurs enfants. Lors d’un panel Vox le mois dernier, le PDG d’Apple, Tim Cook, a explicitement déclaré qu’il préférait convertir les utilisateurs aux iPhones plutôt que d’autoriser les messages RCS entre les utilisateurs d’iPhone et d’Android.

Zuckerberg et Cathcart aussi Souligné Les sauvegardes cloud cryptées de bout en bout de WhatsApp. La paire a déclaré qu’Apple ne prend pas en charge cette fonctionnalité, mais c’est un peu plus compliqué.

Apple crypte les sauvegardes iCloud iMessage mais conserve également les clés de ces sauvegardes. Cette politique permet aux utilisateurs de récupérer plus facilement leurs messages s’ils perdent leurs mots de passe, mais donne à Apple une clé de cryptage pour leurs messages. Cathcart a tweeté qu’Apple ne pouvait pas ouvrir les sauvegardes WhatsApp cryptées sur iCloud, mais n’a pas précisé si WhatsApp ou Meta le pouvaient.

WhatsApp a également récemment été critiqué par un concurrent pour des problèmes de sécurité. Plus tôt ce mois-ci, le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a utilisé un test de sécurité WhatsApp du mois dernier pour appeler le service fondamentalement non sécurisé. Il a qualifié les vulnérabilités de WhatsApp de « portes dérobées plantées » et a qualifié l’application d’outil de surveillance.