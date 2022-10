LG présente un nouveau moniteur intelligent 4K de 32 pouces avec AirPlay 2 intégré, 65 W USB-C, etc.

LG a été sur une lancée cette année avec ses nouveaux moniteurs uniques, et aujourd’hui, nous avons un premier aperçu du dernier ajout à sa gamme. Prenant en charge Samsung et d’autres marques qui ont des écrans de station de travail connectés, le nouveau LG Smart Monitor arrive avec une fonctionnalité de streaming webOS intégrée pour compléter son panneau 4K de 32 pouces, la prise en charge d’AirPlay 2 et la connectivité USB-C.

LG Smart Monitor s’attaque à Samsung

L’ensemble du côté des moniteurs intelligents du marché des accessoires de bureau a vraiment commencé lorsque Samsung a lancé sa première version de l’écran connecté l’année dernière. Depuis lors, nous avons vu plusieurs modèles de conception tout-en-un entrer en scène avant de culminer avec le M8 Smart Monitor récemment publié, qui adopte un design inspiré de l’iMac. Maintenant, LG cherche à obtenir la plupart des mêmes arguments de vente avec son tout nouveau moniteur intelligent LG 32SQ780S.

En termes de design, LG ne s’éloigne pas trop des versions précédentes. La construction de son nouveau moniteur intelligent est en grande partie similaire aux autres ajouts de sa série Ergo, bien qu’il soit notamment disponible dans une finition blanche au lieu des lunettes en plastique noir habituelles. Son panneau 4K de 32 pouces est soutenu par une paire de ports HDMI ainsi qu’une seule entrée USB-A et Gigabit Ethernet. La véritable vedette du spectacle est cependant le port USB-C, qui peut fournir 65 W de transmission d’alimentation à un appareil connecté.

Bien entendu, les fonctionnalités réelles qui confèrent au LG Smart Monitor ses caractéristiques de signature sont intégrées à cette conception. L’ensemble du package est alimenté par la même technologie webOS que vous trouverez dans les téléviseurs intelligents de LG. En exécutant webOS22 prêt à l’emploi, vous pourrez accéder au contenu d’un large éventail d’applications et de services tels que Netflix, Hulu et YouTube, ainsi qu’accéder à des tableaux de bord de maison intelligente et plus encore. Il existe également un support pour AirPlay 2 d’Apple, qui est complété par une fonction de partage d’écran et quelques autres inclusions du département intelligent.

Tout comme certains des autres écrans uniques de la marque (je vous regarde, 16:18 Ergo DualUp Monitor), le nouveau LG Smart Monitor arrive avec l’un de ses supports Ergo. Le support réglable se fixe à votre bureau ou à votre poste de travail et présente une conception réglable qui dépasse de loin ce que vous trouverez hors de la boîte des autres écrans sur le marché. Outre le réglage de la hauteur, il existe également un bras multi-angle qui vous permet de régler l’emplacement du moniteur sur votre bureau et sa distance par rapport au mur. Il y a aussi l’astuce en ce sens que cette inclusion vous permet également de faire pivoter l’ensemble du paquet dans une orientation verticale.

Venant tout juste d’arriver sur Amazon, le nouveau moniteur intelligent LG 32SQ780S devrait être officiellement lancé dans un avenir proche. Le prix est fixé à 499,99 $, bien que vous deviez attendre pour valider officiellement votre commande. Nous attendons une révélation plus grandiose dans les prochains jours.

