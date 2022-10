Analogue fait une dernière production de ses clones SNES et Genesis

En un mot: le fabricant de hardware de jeu rétro Analogue a annoncé une dernière production de ses populaires consoles Super Nt et Mega Sg. Le Super Nt et le Mega Sg sont des versions de rechange du système de divertissement Super Nintendo et du Sega Mega Drive (Genesis), respectivement. Ces consoles réinventées sont construites à l’aide de FPGA, ce qui indique qu’il n’y a pas d’émulation ni de décalage. Les deux produisent en qualité 1080p via HDMI et prennent en charge l’audio 48 kHz 16 bits.

Les machines sont compatibles avec les cartouches et accessoires de jeu d’origine, ainsi qu’avec les manettes sans fil de 8Bitdo. Le Mega Sg est par ailleurs compatible avec le Sega CD en utilisant son connecteur de bord, mais pas le 32X car il utilise un câble patch pour se connecter à la console d’origine.

Le Super Nt Classic analogique, le SF (schéma de couleurs Super Famicom) et le Super Nt Black seront disponibles en précommande à partir du 28 octobre au prix de 199,99 $. Malheureusement, la version transparente antérieure a été abandonnée.

Le Mega Sg d’Analogue (versions américaines, japonaises et européennes) sera également mis en précommande le 28 octobre pour 199,99 $ chacun. La déclinaison entièrement blanche, comme le Super Nt transparent, a également été définitivement abandonnée.

Les parties intéressées peuvent s’inscrire aux notifications de stock sur le site Web d’Analogue. Soyez prêt pour une longue attente, cependant, car Analogue ne s’attend pas à expédier ce dernier lot de consoles avant le quatrième trimestre 2023 et cela suppose qu’il n’y a pas de retards imprévus.

Dans des nouvelles connexes, Analogue a déclaré que 95% des précommandes pour son ordinateur de poche Pocket seront expédiées avant la fin de 2022. Toutes les commandes restantes seront expédiées dès que possible en 2023, nous dit-on. Ceux qui ont des précommandes en attente peuvent vérifier l’état d’exécution sur la page d’état de la commande liée à partir des e-mails de confirmation.

Le pack d’adaptateurs de cartouche Pocket, quant à lui, sera disponible en précommande à partir du 21 octobre. Le pack comprend trois adaptateurs, permettant le prise en charge des cartouches TurboGrafx-16, PC Engine, SuperGrafx, Neo Geo Pocket, Neo Geo Pocket Color et Atari Lynx. Il sera au prix de 99,99 $ et devrait être expédié au troisième trimestre de l’année prochaine.