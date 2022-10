Zuckerberg sur Apple : le prix non annoncé d’un casque non annoncé est trop cher

Demandez l’avis du PDG de Meta, Mark Zuckerberg, sur Apple, et il ne sera pas surprenant qu’il soit critique. Il semble que cela s’applique même aux produits que la société Cupertino n’a même pas encore annoncés.

Le fondateur de Facebook a effectivement critiqué Apple pour sa stratégie de prix (inconnue) sur son Apple Headset (non annoncé)…

Meta a officiellement annoncé le casque Quest Pro lors d’un événement en ligne hier.

Au cours de la dernière année, nous avons partagé quelques détails sur Project Cambria, notre nouveau casque VR tout-en-un qui représente un grand pas en avant pour le matériel VR. Aujourd’hui, nous sommes ravis de vous montrer enfin ce sur quoi nous avons travaillé : Dites bonjour à Meta Quest Pro ! Meta Quest Pro est la première entrée de notre nouvelle gamme d’appareils haut de gamme, et il est doté de fonctionnalités innovantes telles que des capteurs haute résolution pour des expériences de réalité mixte robustes, des écrans LCD nets pour des visuels nets, un design entièrement nouveau et plus élégant, ainsi que des yeux suivi et expressions faciales naturelles pour aider votre avatar à vous refléter plus naturellement en réalité virtuelle. Meta Quest Pro sera disponible à l’achat le 25 octobre pour 1 499,99 $ $, et cela comprend le casque, les contrôleurs Meta Quest Touch Pro, les pointes de stylet, les bloqueurs de lumière partiels et une station de charge. Vous pouvez pré-commander Meta Quest Pro sur le Meta Store à partir d’aujourd’hui dans n’importe quel pays où les produits Meta Quest sont pris en charge

Le casque est un casque à réalité mixte, combinant VR et AR.

La réalité mixte sur Meta Quest Pro vous permet de combiner votre environnement physique avec des éléments virtuels de manière réaliste, ce qui améliore la présence sociale, la productivité et la collaboration. Au lieu d’être confiné aux dimensions de votre bureau, vous pouvez configurer un grand espace de travail virtuel avec plusieurs écrans répartis tout autour de vous tout en utilisant votre clavier et votre souris physiques dans des applications de productivité comme Immersed.

Zuckerberg sur Apple

On s’attend à ce qu’Apple lance un casque Apple de première génération avec des spécifications et un objectif très similaires à ceux du Quest Pro. Les deux casques devraient être principalement utilisés par les développeurs et autres professionnels pour créer des applications pour les futurs casques plus abordables.

Alors que la société de Cupertino n’a jusqu’à présent rien dit sur un casque Apple, Zuckerberg est clairement déjà très conscient de la concurrence à venir. Il avait déjà critiqué le casque inexistant d’Apple pour son écosystème inexistant, et Interne du milieu des affaires rapporte qu’il fait maintenant la même chose avec sa tarification inexistante.

Mardi, dans une interview en podcast avec Ben Thompson de Stratechery, Zuckerberg a déclaré :

« Ce sont généralement les gens qui construisent du matériel et ils essaient d’en tirer profit, où si vous êtes Apple, vous construisez du matériel et vous facturez autant que vous le pouvez », a déclaré Zuckerberg. Il a dit qu’il prenait une autre route. « Je pense que quelqu’un vient dans l’espace et dit essentiellement: » Nous allons construire le meilleur matériel dans l’espace et nous allons essentiellement le vendre à un seuil de rentabilité et dans certains cas [at a loss].”

L’objectif de Meta est de gagner de l’argent grâce aux applications pour casques, grâce à une réduction pouvant atteindre 47,5 % – bien qu’il ait précédemment critiqué la prise de 30 % d’Apple.

Photo Zuckerberg (recadrée): Anthony Quintano/CC2.0

