Level Home dit qu’il n’a pas l’intention d’intégrer ses serrures intelligentes avec Apple Home Key

Avec iOS 15, Apple a introduit Home Key, qui permet aux fabricants de serrures intelligentes d’intégrer ces produits dans l’application Wallet afin que les utilisateurs puissent ouvrir les portes en appuyant simplement sur leur iPhone contre la serrure. Cependant, Level Home – un vendeur populaire d’accessoires pour la maison intelligente – a déclaré qu’il n’envisageait pas d’intégrer ses serrures à Apple Home Key.

Pas de clé d’accueil Apple pour les produits Level Home

La nouvelle vient d’un utilisateur de Reddit qui a contacté Level Home pour demander à l’entreprise quand elle annoncerait la prise en charge d’Apple Home Key pour ses serrures intelligentes. Étonnamment, un représentant de l’entreprise a répondu au client en disant que Level Home n’avait « aucun projet actuel d’intégration avec HomeKey ».

Dans le même e-mail, le représentant de la société a reconnu que les ingénieurs de Level Home sont « conscients de la popularité de la technologie ». Pourtant, cela ne semblait pas suffisant pour convaincre Level Home d’ajouter le support Home Key à ses produits.

Vous pouvez lire la déclaration originale ci-dessous :

Je m’excuse pour le dérangement. Nous ne prévoyons pas actuellement d’intégrer HomeKey, bien que nos ingénieurs soient conscients de la popularité de la technologie.

Level Home propose une variété de serrures intelligentes compatibles HomeKit, telles que Level Bolt et Level Lock. Avec ces accessoires, les utilisateurs peuvent verrouiller et déverrouiller les serrures de porte directement depuis l’application Home sur les appareils Apple. Les serrures prennent également en charge les cartes NFC et les clés ordinaires.

Alternatives avec prise en charge de la clé d’accueil

Malheureusement, les clients de Level Home qui attendent l’assistance de Home Key peuvent avoir besoin de rechercher des alternatives suite à la déclaration de l’entreprise. L’une des alternatives est Schlage Encode Plus, qui offre toutes les fonctionnalités que vous attendez d’un verrou intelligent ainsi que la prise en charge de la clé d’accueil d’Apple pour un déverrouillage facile à l’aide de votre iPhone ou Apple Watch.

