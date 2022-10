Mark Zuckerberg dit que le métaverse devrait être « ouvert » alors qu’il critique l’écosystème d’Apple

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, n’a jamais caché ses opinions contre certaines décisions d’Apple, en particulier après que la société a introduit la transparence du suivi des applications. Cette fois, Zuckerberg a critiqué Apple et son prétendu casque de réalité mixte en affirmant que le métaverse devrait être « ouvert ».

Zuckerberg est sceptique quant au casque supposé d’Apple

Alors que le casque AR/VR d’Apple ne sera pas prêt avant 2023, Meta a dévoilé mardi son nouveau casque de réalité virtuelle. Le Meta Quest Pro est livré avec des capteurs avancés pour le suivi du visage et d’autres technologies impressionnantes. Dans une interview avec Le bordZuckerberg a expliqué pourquoi il pense que l’écosystème VR de Meta est meilleur que ce sur quoi Apple travaille.

Pour Zuckerberg, la principale préoccupation n’est pas d’avoir le meilleur matériel, mais d’avoir un écosystème ouvert. Le PDG de Meta a déclaré que la société était engagée dans une « compétition philosophique » avec Apple alors que les deux sociétés travaillent sur l’avenir de ce qu’il appelle le métaverse.

L’exécutif a utilisé l’exemple de PC contre Mac et Android contre iOS pour illustrer comment Apple essaie de verrouiller les utilisateurs dans son écosystème tandis que d’autres plates-formes peuvent ensemble tirer parti des « avantages de ce qui est créé ». Il a fait valoir que le métaverse devrait être « interopérable » et construit par de nombreux développeurs et entreprises différents.

Selon Zuckerberg, Apple peut nuire à la fois à ses concurrents et aux consommateurs avec son prétendu casque de réalité mixte puisque la société a déjà un contrôle total sur l’iPhone, qui est utilisé par des milliards de personnes dans le monde. « Les choses qu’ils font ne sont pas aussi altruistes qu’ils le prétendent », a-t-il déclaré à propos d’Apple.

Meta a travaillé avec des partenaires tels que Microsoft, Autodesk et Accenture pour créer sa plate-forme métaverse. Le nouveau Meta Quest Pro est l’un des paris de l’entreprise pour faire du métaverse une réalité pour plus de gens.

Sur la base de rumeurs, Apple travaille sur au moins trois nouveaux casques AR/VR. Le premier sera « Apple Reality Pro », un casque de réalité mixte avancé qui concurrencera directement le Meta Quest Pro. L’appareil devrait comporter des écrans 8K et des capteurs avancés pour la détection des gestes et de l’environnement. Les analystes estiment que le produit coûtera entre 1 000 et 3 000 dollars.

Parallèlement, Apple développe également une version moins chère de son casque, ainsi que des lunettes de réalité augmentée plus légères. Ceux-ci, cependant, ne seront pas prêts avant 2024 au plus tôt.

Dans une récente interview, le PDG d’Apple, Tim Cook, a suggéré qu’il n’était pas d’accord avec la vision de Meta du métaverse. Selon Cook, la personne moyenne ne sait probablement même pas ce qu’est le métaverse, et il ne croit pas que les gens devraient être encouragés à « vivre toute leur vie » dans un monde virtuel.

Sans surprise, Cook n’a pas dit un mot sur les prochains produits d’Apple dans cette catégorie.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :