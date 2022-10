Les émissions spéciales Holiday Peanuts ne seront pas diffusées sur PBS cette année, diffusées exclusivement sur Apple TV + aux côtés de nouveaux originaux festifs

L’accord global d’Apple avec WildBrain considère Apple TV + comme la destination de streaming exclusive pour tout ce qui concerne Snoopy et Peanuts, y compris les classiques des archives et les toutes nouvelles émissions spéciales et séries.

Au cours des deux dernières années, Apple a autorisé PBS à diffuser les émissions spéciales emblématiques d’Halloween, de Thanksgiving et de Noël Peanuts. Cette année, ils sont cependant exclusifs à Apple. Apple les diffusera gratuitement pour tout le monde – aucun abonnement requis – pendant une durée limitée (dates ci-dessous). Le service propose également de toutes nouvelles émissions spéciales de vacances et des films originaux pour la saison des fêtes…

Si vous avez un abonnement TV +, vous pouvez profiter d’une multitude de contenus Peanuts toute l’année sur Apple TV +, y compris le Snoopy Show, Snoopy in Space et de nouvelles émissions spéciales animées telles que le Nouvel An, la Fête des Mères et le Jour de la Terre. Apple TV + abrite également de nombreuses émissions spéciales classiques de Peanuts, comme It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown, A Charlie Brown Thanksgiving et A Charlie Brown Christmas.

Pour une durée limitée, Apple met ces offres spéciales à la disposition de tous – aucun abonnement TV + requis – au lieu d’une diffusion publique. Ces fenêtres gratuites permettent à chacun de se connecter via l’application Apple TV sur ses appareils, sans obligation de s’abonner à Apple TV+. C’est la grande citrouille sera diffusée gratuitement du 28 octobre au 31 octobre.

A Charlie Brown Thanksgiving sera diffusé gratuitement du 23 au 27 novembre, et A Charlie Brown Christmas suivra du 22 au 25 décembre.

D’autres offres spéciales des Fêtes arrivent sur Apple TV+

Les spéciaux des fêtes de Classic Peanuts « Je veux un chien pour Noël » et « Les contes de Noël de Charlie Brown » seront également diffusés sur Apple TV + à partir du 2 décembre.

Le redémarrage de Fraggle Rock (Back to the Rock) diffusera un nouveau spécial de vacances le 18 novembre, aux côtés d’un spécial Thanksgiving de Sago Mini Friends. Des épisodes spéciaux de vacances de Interrupting Chicken, Pretzel and the Puppies et The Snoopy Show arriveront également le 2 décembre.

« Spirited », une comédie musicale racontant « A Christmas Carol », avec Will Ferrel et Ryan Reynolds, sera présentée en première le 18 novembre. Et un nouveau court métrage d’animation The Boy, the Mole, the Fox and the Horse sera diffusé le jour de Noël.

