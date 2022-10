Guilty Gear Strive Tier List (Meilleurs combattants classés)

Guilty Gear Strive est un jeu de combat en 2D dans lequel vous affronterez un certain nombre de personnages différents dans le jeu. Vous finissez par vous battre avec la personne qui est responsable de toutes les destructions et dommages causés dans le monde. C’est un excellent jeu de combat pour ceux qui aiment l’anime. Puisqu’il s’agit d’un jeu basé sur des personnages, voici le Liste des niveaux de Guilty Gear Strive pour choisir les meilleurs combattants du jeu.

Le jeu a même remporté trois prix en 2021. Puisqu’il s’agit d’un jeu de combat, il est important de savoir quels personnages sont importants et maîtrisés par rapport aux personnages qui pourraient ne pas sembler très utiles.

Guilty Gear Strive est sorti en 2021 et depuis lors, il a été joué par ses fans sur PC et Playstation. On dit que le jeu fait son chemin vers Xbox. Le jeu a été développé et publié par Arc System Works. Sans perdre plus de temps, voici la Tier list de tous les personnages.

Liste des niveaux de Guilty Gear Strive

Maintenant, avant de commencer la liste des niveaux de tous les personnages, vous devez savoir que chacun des personnages sera divisé en fonction de la source. Le niveau S comprend les meilleurs combattants du jeu alors que les combattants du niveau C ne sont pas si bons et vous devriez éviter de les emmener au combat. Commençons par la liste.

Guilty Gear Strive – Liste des niveaux S

Personnage Rôle Giovanna Ruée Je-Non Ruée Ky Kiske Solde Peut Solde Potemkine Lancer de puissance Ramléthal Valentin Tournage Sol Méchant Solde

Guilty Gear Strive – Une liste de niveaux

Personnage Rôle Anji Mito Solde Zato-1 Technique FaustRole Unique Nagoriyukiter Un tir

Guilty Gear Strive – Liste de niveau B

Personnage Rôle Axl Bas Longue portée Léo Croc Blanc Solde Millia Rage Haute vitesse

Guilty Gear Strive – Liste de niveau C

Personnage Rôle Chipp Zanuff Haute vitesse

Ceci conclut la liste des meilleurs personnages de combat que vous devez utiliser lorsque vous vous battez dans le jeu Guilty Gear Strive. Maintenant, comme c’est le cas avec chaque liste de niveaux, les gens peuvent avoir différentes ouvertures quant aux personnages auxquels ils méritent d’appartenir. Si vous avez une liste de niveaux différente de celle que nous avons répertoriée ci-dessus, vous pouvez créer et classer vos personnages sur nos réseaux sociaux.

