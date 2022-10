L’application de métaverse Horizon Worlds est si mauvaise que Meta doit forcer les employés à l’utiliser

Il semble que Meta ait du mal à persuader même ses propres employés de mettre l’un de ses casques de réalité virtuelle et d’utiliser son application métavers principale, Horizon Worlds. À tel point qu’une note interne indique que l’entreprise « tiendrait les gestionnaires responsables » de leurs équipes qui l’utilisent.

Il fait partie d’un ensemble de mémos divulgués qui suggèrent qu’Apple n’a peut-être pas trop à craindre de la concurrence de Meta à ses propres casques VR / AR à venir …

Arrière plan

Horizon Worlds est un environnement de réalité virtuelle gratuit qui constitue la principale plate-forme métaverse de l’entreprise. Voici comment Meta le décrit :

Une expérience sociale où vous pouvez explorer, jouer et créer avec d’autres en réalité virtuelle. Horizon vous invite à explorer un univers en constante expansion d’expériences virtuelles conçues et construites par l’ensemble de la communauté. Tout ce que vous voyez dans Horizon, y compris la Plaza et les mondes créés par nos équipes sur Facebook, a été construit avec les outils de création Horizon. Dans Horizon, vous pouvez construire les choses que vous voulez voir et les endroits que vous voulez visiter. Horizon facilite les rencontres avec vos amis ou l’exploration avec de nouvelles personnes. Une fois que vous y êtes, vous pouvez rejoindre une fête pour discuter ensemble pendant que vous naviguez sur Horizon et découvrez les mondes en vedette dans Horizon Plaza pour voir les nouveautés. Vous pouvez également accéder au menu, où vous pouvez rechercher les mondes publiés dans Horizon par nom et trouver de nouveaux endroits à explorer.

Il est actuellement disponible via les casques Oculus Rift S et Meta Quest 2 VR de la société, et sera disponible sur le prochain casque Meta Quest Pro VR/AR, qui devrait avoir une spécification similaire au casque Apple tant attendu.

Le mois dernier, nous avons eu un premier aperçu du Meta Quest Pro, lorsque ce qui semble être un modèle fini a été laissé dans une chambre d’hôtel.

Une partie de la vision de Meta pour Horizon Worlds est qu’il sera utilisé par les entreprises ainsi que par les consommateurs, mais jusqu’à présent, il semble que même le personnel de l’entreprise ait du mal à trouver une raison de le faire.

Le bord a obtenu des mémos du responsable de Metaverse de l’entreprise, Vishal Shah, dans lesquels il a annoncé un plan visant essentiellement à forcer les employés à l’utiliser.

Un problème clé avec le développement d’Horizon à ce jour, selon les notes internes de Shah, est que les personnes qui le construisent à l’intérieur de Meta semblent ne pas l’utiliser beaucoup. « Pour beaucoup d’entre nous, nous ne passons pas beaucoup de temps dans Horizon et nos tableaux de bord de dogfooding le montrent assez clairement », a-t-il écrit aux employés le 15 septembre. « Pourquoi donc? Pourquoi n’aimons-nous pas tellement le produit que nous avons construit que nous l’utilisons tout le temps ? La simple vérité est que si nous ne l’aimons pas, comment pouvons-nous nous attendre à ce que nos utilisateurs l’aiment ? » Dans une note de suivi datée du 30 septembre, Shah a déclaré que les employés n’utilisaient toujours pas suffisamment Horizon, écrivant qu’un plan était en cours d’élaboration pour « responsabiliser les gestionnaires » pour que leurs équipes utilisent Horizon au moins une fois par semaine. « Tout le monde dans cette organisation devrait se donner pour mission de tomber amoureux d’Horizon Worlds. Vous ne pouvez pas le faire sans l’utiliser. Entrez là-dedans. Organisez des moments pour le faire avec vos collègues ou amis, à la fois dans les builds internes mais aussi dans le build public afin de pouvoir interagir avec notre communauté.

Gros problèmes de qualité

Même Shah admet que l’application souffre de problèmes de qualité majeurs.

Dans l’une des notes […] Shah, a déclaré que l’équipe resterait dans un « verrouillage de qualité » pour le reste de l’année pour « s’assurer que nous corrigeons nos lacunes de qualité et nos problèmes de performances avant d’ouvrir Horizon à plus d’utilisateurs » […] « Actuellement, les commentaires de nos créateurs, utilisateurs, testeurs et de beaucoup d’entre nous dans l’équipe indiquent que le poids total des coupures de papier, des problèmes de stabilité et des bugs rend trop difficile pour notre communauté de découvrir la magie d’Horizon » […] Il a ensuite évoqué des problèmes spécifiques avec Horizon, écrivant que « notre expérience d’intégration est déroutante et frustrante pour les utilisateurs ».

L’entreprise a répondu à Le bord’rapport de s en disant qu’il «améliore toujours la qualité» et que l’application était «un voyage de plusieurs années».

On pense qu’Apple travaille sur trois casques pour un lancement l’année prochaine, le premier d’entre eux devant affronter le Meta Quest Pro. On pense que l’objectif à long terme de la société est une paire de lunettes d’apparence normale avec des superpositions AR, largement appelées Apple Glasses.

