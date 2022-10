PSA: iOS 16 a une limite au nombre d’écrans de verrouillage personnalisés que les utilisateurs peuvent créer

L’une des principales fonctionnalités d’iOS 16 est le nouvel écran de verrouillage iPhone personnalisable. Il permet aux utilisateurs de créer plusieurs ensembles avec différents fonds d’écran, paramètres de police et même des widgets. Cependant, malgré plusieurs options de personnalisation, la dernière version du système d’exploitation de l’iPhone ne vous permettra pas de créer autant d’écrans de verrouillage personnalisés que vous le souhaitez.

Comme l’a noté un utilisateur d’iPhone sur Reddit, il existe une limite de 200 écrans de verrouillage personnalisés par iPhone avec iOS 16. Après cela, le système invite l’utilisateur à supprimer l’un des ensembles ajoutés avant d’en créer un nouveau. Bien sûr, cette limite semble plus que suffisante pour de nombreux utilisateurs, mais il est intéressant de savoir qu’Apple ne vous laissera pas créer un nombre illimité d’écrans de verrouillage.

Parcourir 200 options d’écran de verrouillage ne semble pas non plus aussi intuitif avec l’implémentation actuelle. En effet, vous devez parcourir chacun d’eux et il n’y a pas de moyen rapide de passer du premier au dernier, par exemple.

Comme nous l’avons vu précédemment, le nouvel écran de verrouillage d’iOS 16 présente d’autres limitations. Par exemple, vous ne pouvez pas déplacer librement l’horloge ou les widgets sur l’écran. Il n’y a pas non plus d’option pour remplacer les raccourcis de la lampe de poche et de l’appareil photo par autre chose. Pourtant, le nouvel écran de verrouillage est certainement une grande mise à niveau pour les utilisateurs d’iPhone en matière de personnalisation.

Avec iOS 16.1, qui est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs, Apple a introduit une autre façon de permettre aux utilisateurs de basculer entre les ensembles de fonds d’écran, cette fois via l’application Paramètres. La mise à jour permet également aux utilisateurs de personnaliser plus facilement les options de fond d’écran de l’écran d’accueil de l’iPhone.

En savoir plus sur le nouvel écran de verrouillage iOS 16

Consultez nos articles sur la façon de profiter de toutes les nouvelles options de personnalisation de l’écran de verrouillage introduites avec la dernière version d’iOS :

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :