Voici à quoi s’attendre de l’événement Google du 6 octobre

Très attendu : l’événement de lancement Made by Google commence le 6 octobre à 10 h HE. La société devrait annoncer une multitude de nouveaux produits, notamment les téléphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro, la Pixel Watch et quelques nouveaux ajouts à son portefeuille de maisons intelligentes Nest.

Comme l’a confirmé Google plus tôt cette année, la société dévoilera ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Les rumeurs indiquent que les produits phares disposent d’un Tenseur G2 puce avec des augmentations de vitesse de fréquence pour les cœurs du processeur, un nouveau GPU, une unité de traitement Tensor de deuxième génération et un modem 5G amélioré. Le nouveau SoC fabriqué selon le processus 4LPE de Samsung offre des gains d’efficacité mineurs par rapport au nœud 5LPE de l’année dernière.

Sinon, les nouveaux Pixels resteraient raisonnablement similaires à leurs prédécesseurs. Le Pixel 7 vanille arborera un écran FHD + AMOLED de 6,3 pouces (0,1 pouce plus petit que le Pixel 6) allant jusqu’à 90 Hz. Le hardware de la caméra arrière restera le même, avec des tireurs ultra larges de 50 mégapixels et de 12 mégapixels, tandis que la caméra frontale recevra un nouveau capteur de 11 mégapixels.

Pendant ce temps, le Pixel 7 Pro devrait conserver l’écran QHD+ AMOLED de 6,7 pouces de l’année dernière avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cependant, on dit qu’il a un nouveau capteur téléobjectif de 48 mégapixels (Samsung GM1). Cet appareil photo est doté d’un zoom optique 5x, par rapport à l’objectif 4x du Pixel 6 Pro. Le reste du hardware de la caméra serait apparemment identique à son frère non Pro.

Les deux téléphones sont livrés avec Android 13, et Google ajoutera probablement des fonctionnalités logicielles exclusives. Fuites précédentes indiquer ce prix devrait rester le même, avec le lancement du Pixel 7 pour 599 $, tandis que le Pixel 7 Pro coûtera 899 $. Historiquement parlant, les précommandes devraient ouvrir le 6 octobre (après la présentation), tandis que les téléphones seront probablement expédiés une semaine plus tard, le 13 octobre.

Google dévoilera probablement sa première smartwatch lors de l’événement, la Pixel Watch. Il viendra avec un écran OLED circulaire, le SoC Exynos 9110 de Samsung rejoint par un coprocesseur Cortex-M33, 1,5 Go de RAM, 32 Go de stockage et une batterie de 300 mAh. La Pixel Watch démarrera naturellement WearOS 3 de Google, qui a fait ses débuts il y a plus d’un an sur la Samsung Galaxy Watch4. Le prix devrait aller de 349 $ pour le modèle Wi-Fi/Bluetooth uniquement à 399 $ pour la déclinaison LTE.

Nous nous attendons à ce que Google présente un nouveau routeur maillé Nest WiFi Pro avec prise en charge 6E, Bluetooth LE et la nouvelle norme de maison intelligente Matter. Une nouvelle sonnette filaire Nest pourrait également être dans les cartes. Enfin, la société a peut-être plus d’informations sur ses prochaines tablettes et pliables, mais ne vous attendez pas à ce qu’elles soient lancées cette année.