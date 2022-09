Le client Instagram sans publicité ‘OG App’ a été supprimé, et non par Meta

Cette semaine, un nouveau client Instagram appelé « OG App » a attiré l’attention d’Internet car il promettait une meilleure expérience Instagram sans publicités ni suggestions de contenu de personnes que vous ne connaissez pas. L’application semblait trop belle pour être vraie, mais elle a maintenant été supprimée – non pas par Meta, mais par Apple.

Comme annoncé par les développeurs de l’application sur Twitter, l’application OG a maintenant été supprimée de l’App Store. L’application iOS a enregistré plus de 10 000 téléchargements rien que la nuit dernière, atteignant la 50e place du classement des applications les plus téléchargées sur l’App Store. Les développeurs ont critiqué Apple pour son choix de « suivre les traces de Meta » au lieu d’écouter ses utilisateurs.

« Apple veut que vous pensiez qu’ils se soucient de la confidentialité plus que toute autre entreprise technologique. Ils ne le font pas », dit un tweet publié par le compte OG App. « Apple préférerait se soumettre sans vergogne aux caprices de Facebook plutôt que de faire ce qu’il faut pour vous. »

Il n’est pas clair à ce stade si Meta a demandé à Apple de supprimer l’application ou si Apple a décidé de supprimer elle-même l’application OG de l’App Store. Selon les développeurs de l’application OG, elle est conforme à toutes les directives de l’App Store, et l’équipe travaille actuellement à la ramener aux utilisateurs iOS.

Pour l’instant, l’application OG est toujours disponible sur le Google Play Store pour ceux qui ont des appareils Android.

OG App a envoyé la déclaration suivante à Netcost-security.fr:

Tout le monde sait qu’Instagram craint. Nous l’avons amélioré et avons reçu beaucoup d’amour de la part des utilisateurs. Mais Facebook déteste tellement ses propres utilisateurs qu’il est prêt à écraser une alternative qui leur donne un Instagram propre et sans publicité. Apple est de connivence avec Facebook pour intimider deux adolescents qui ont amélioré Instagram. Ce qui laisse Android comme le choix évident pour les utilisateurs qui recherchent la confidentialité, la liberté et l’optionnalité. Les utilisateurs méritent le droit de contrôler ce qu’ils consomment, et OG continuera à défendre et à lutter pour ce droit.