La taxe d’adoption anticipée pour les cartes mères AM5 est en vigueur

Pourquoi c’est important : la nouvelle série de processeurs Ryzen 7000 est arrivée sur le marché plus tôt cette semaine, apportant la première mise à jour de l’architecture d’AMD depuis la sortie de l’AM4 en 2017. Toute nouvelle architecture s’accompagne d’une tonne de cartes mères, mais beaucoup ont remarqué une augmentation insensée des prix pour même les cartes mères AM5 les moins chères.

Avec le lancement récent de nouveaux processeurs AMD, les testeurs et les consommateurs ont abandonné leur opinion sur les puces, les testeurs étant généralement favorables. Cependant, un aspect négatif que les gens soulignent est le coût de la mise à niveau vers AM5.

Jusqu’à présent, nous n’avons vu que le lancement des cartes mères X670 et X670e, les cartes mères B650 et B650e arrivant en octobre. Sans surprise, les cartes X670 et X670e sont plus chères car elles disposent du chipset phare actuel pour AM5. Mais tout le monde ne veut pas dépenser presque autant d’argent sur une carte mère que sur son tout nouveau processeur, ce qu’ils sont tenus de faire maintenant.

Actuellement, la carte mère AM5 la moins chère disponible pour les consommateurs est l’ASRock X670E PG Lightning, au prix de 259,99 $ sur Newegg. La carte est équipée d’une prise en charge évolutive des cartes graphiques compatibles PCIe 5.0 et d’un seul port USB-C. Cependant, il n’inclut pas le WiFi et le Bluetooth intégrés ni les multiples ports USB-C présents sur la plupart des cartes mères. Deux fonctionnalités que certains utilisateurs peuvent trouver essentielles.

Les consommateurs qui ne jurent que par Mini ITX sont tenus de dépenser encore plus d’argent. Actuellement, la seule carte mère AM5 Mini ITX disponible est l’Asus ROG Strix X670E-I Gaming WiFi. Cette carte se vend 469,99 $, et bien qu’elle soit livrée avec de nombreuses fonctionnalités utiles, c’est toujours une grosse somme d’argent à payer pour une carte mère.

La mise à niveau complète d’AM4 vers AM5 pourrait s’avérer trop coûteuse pour certains. Le Ryzen 5 7600X se vend actuellement 299 $. Le kit 32 Go de DDR5 le moins cher sur Newegg se vend 139,99 $. Couplée à l’ASRock X670E PG Lightning à 259,99 $, cette configuration de base porte la dépense totale à 698,98 $ avant taxes.

Des « taxes » comme celles-ci se produisent avec presque toutes les technologies. Nous l’avons vu se produire avec la mémoire DDR5, nous le voyons maintenant avec AM5, et nous le reverrons probablement à l’avenir.

La bonne nouvelle est que nous prévoyons que les cartes mères B650 et B650E seront nettement moins chères que les cartes X670 et X670E, donc si les consommateurs soucieux de leur budget peuvent attendre encore un mois ou deux, AM5 sera probablement une option beaucoup plus attrayante pour eux.