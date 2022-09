Apple publie la mise à jour iOS 16.1 Beta 3 pour les développeurs

Apple poursuit les tests bêta d’iOS 16.1, déployant la troisième version bêta aux développeurs. Et avec cette version bêta, nous nous rapprochons de la sortie publique d’iOS 16.1. Il s’agit d’une mise à jour importante puisque de nombreux utilisateurs se sont plaints de la mise à jour iOS 16. Et iOS 16.1 semble bien meilleur et stable qu’iOS 16.

La semaine dernière, Apple a déployé une mise à jour incrémentielle iOS 16.0.2, pour les utilisateurs d’iOS 16. Et il a apporté quelques corrections de bugs pour améliorer l’expérience utilisateur. Mais encore, certains problèmes ne sont pas résolus dans la dernière mise à jour. Et tout espoir vient désormais d’iOS 16.1. Heureusement, la mise à jour bêta améliore également les performances de la batterie.

Parallèlement à la mise à jour iOS 16.1 Beta 3, Apple déploie également iPadOS 16.1 Beta 4, macOS Ventura 13.0 Beta 9, tvOS 16.1 Beta 3 et watchOS 9.1 Beta 3. L’iOS 16.1 Developer Beta 3 est livré avec le numéro de build 20B5056e. Et il pèse environ 500 Mo + selon différents scénarios.

En parlant de changements, nous nous attendons à une quantité décente de changements dans les améliorations de performances et d’améliorations de l’expérience utilisateur. L’iOS 16.1 Beta 3 offre la possibilité de modifier les fonds d’écran ajoutés de Paramètres > Fonds d’écran. Auparavant, cela n’était possible que via l’écran de verrouillage.

S’il y a d’autres changements, je vais les ajouter ici à la liste. Si vous le trouvez en premier, n’hésitez pas à nous le faire savoir dans la section des commentaires.

Mise à jour………………

Comme d’habitude, la mise à jour iOS 16.1 Beta 3 est d’abord disponible pour les développeurs. Et bientôt d’ici la fin d’aujourd’hui ou demain, la mise à jour bêta sera disponible pour les bêta-testeurs publics. Si vous avez installé la version bêta d’iOS 16.1, vous recevrez la mise à jour sur votre iPhone. Pour vérifier la mise à jour, accédez à Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel. Et appuyez sur le bouton Télécharger et installer pour obtenir la mise à jour.

Si vous êtes sur la version publique d’iOS 16, vous devez installer le profil bêta sur votre iPhone pour obtenir la mise à jour bêta. Assurez-vous de faire une sauvegarde complète de votre iPhone et chargez-le à au moins 50 % avant la mise à jour.

