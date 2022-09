ZAGG lance une couverture de 250 $ pour la réparation de l’écran de l’iPhone 14 avec le protecteur d’écran XTR2

ZAGG a lancé son nouveau protecteur d’écran InvisibleShield Glass XTR2 pour la gamme iPhone 14. Outre la finition antireflet avancée de son XTR2 et une augmentation de 10% de la résistance par rapport à son prédécesseur, il existe une option intéressante pour obtenir jusqu’à 250 $ en remboursement de réparation d’écran.

ZAGG a annoncé aujourd’hui dans un communiqué de presse les nouveaux protecteurs d’écran Glass XTR2 pour l’iPhone 14 avec son plan de garantie de réparation d’écran.

«Les clients américains qui achètent un plan de garantie de réparation d’écran ZAGG InvisibleShield Glass XTR2 + ZAGG pourront enregistrer leur téléphone pour une réparation d’écran unique jusqu’à 250 $ si leur téléphone est endommagé avec le protecteur d’écran XTR2 sur l’appareil. Le plan est valable jusqu’à un an à compter de la date d’achat par appareil. C’est juste une façon de plus pour ZAGG InvisibleShield d’aider ses clients à « mieux protéger » pour seulement 10 $ de plus. »

Détails du protecteur d’écran InvisibleShield Glass XTR2

revêtement anti-réfléchissant

Adhésif anti-poussière

Technologie Hexiom Impact pour absorber et disperser de manière optimale l’impact grâce à la microstructure en nid d’abeille – 10 % plus résistant que le prédécesseur du XTR2

Filtre de lumière bleue Eyesafe

Très sensible au toucher avec une faible friction

Antimicrobien pour protéger contre les bactéries

Application facile

Prix ​​59,99 $ sans couverture, 69,99 $ avec la garantie de réparation d’écran de 250 $ (recherchez l’offre de 20 % de réduction)

Le point de vue de Netcost-security.fr

C’est formidable de voir ZAGG ajouter la garantie de réparation d’écran pour une couverture jusqu’à 250 $. C’est 100 $ à 150 $ de plus que ce que les concurrents incluent avec leurs protecteurs d’écran. Cependant, gardez à l’esprit que via Apple, les réparations d’écran de l’iPhone 14 coûtent 279 $, la plus chère étant de 379 $ pour le remplacement de l’écran de l’iPhone 14 Pro Max.

Cependant, la garantie de réparation d’écran ZAGG vous permet de choisir où obtenir un remplacement d’écran et offre la couverture la plus élevée que j’ai vue jusqu’à présent avec un protecteur d’écran.

Comme mentionné ci-dessus, assurez-vous de sélectionner la mise à niveau de 10 $ pour obtenir la garantie de réparation d’écran qui dure un an après l’achat (doit être enregistrée dans les 30 jours).

Consultez les termes et conditions complets dans cette FAQ.

Une dernière remarque, la nouvelle garantie de réparation d’écran est distincte de la couverture ZAGG Protect – cette dernière est plus proche d’une alternative AppleCare.

