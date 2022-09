Les fuiteurs de GTA 6 pourraient être la cible d’une enquête du FBI

Dans le contexte : les récentes fuites de gameplay de GTA 6 pourraient être considérées comme l’une des plus importantes fuites de l’histoire du jeu vidéo. Sans aucun doute, Rockstar veut découvrir qui a réussi la brèche dans le réseau, et maintenant le FBI s’est impliqué et essaie de le découvrir.

Le week-end dernier, la société mère de Rockstar Games, Take-Two Interactive, a subi une faille de sécurité majeure, qui a entraîné la fuite en ligne d’heures de jeu GTA 6. Rockstar a confirmé peu de temps après que le contenu était en effet légitime et appartenait à une première version de développement du jeu, ce qui en fait l’une des plus grandes fuites de jeu depuis que The Last of Us 2 a été exposé en 2020.

À peu près à la même époque, Uber a également signalé une faille de sécurité dans laquelle des pirates ont accédé aux comptes des employés. Les pirates ont obtenu l’accès en tentant de se connecter au compte d’un sous-traitant Uber. Le compte était protégé par une authentification à deux facteurs, sauf que l’entrepreneur a accepté par erreur l’une des demandes 2FA, ce qui a permis au pirate d’accéder à la base de données de toute façon.

Parce que Take-Two et Uber ont été violés en utilisant des méthodes similaires, cela a amené les gens à croire que les violations pouvaient avoir été commises par la même personne ou le même groupe. Jusqu’à présent, l’enquête d’Uber les a imputés au groupe de piratage Lapsus$, connu pour avoir pénétré dans des systèmes impliquant Microsoft, Samsung, Nvidia, entre autres.

« Tea Pot », membre de Lapsus$, a revendiqué la responsabilité des deux hacks, comme en témoignent les vidéos téléchargées sur un compte portant le nom subtil de « teapotuberhacker ».

Uber a depuis confirmé qu’ils travaillaient avec des entreprises de criminalistique numérique et le FBI pour découvrir qui est « Tea Pot ». Suite à cette nouvelle, Tea Pot a menacé de divulguer encore plus de gameplay GTA, tout en affirmant avoir des documents révélant des informations sur les fonctionnalités du jeu à venir.

Jusqu’à présent, un seul document a été confirmé comme étant légitime, un document de 105 pages spécifiquement lié au système de caméra GTA 6. Tea Pot a également affirmé avoir des plans de développement, des vidéos et des photos de Bully 2, une autre IP de Rockstar.

En mars dernier, sept membres de Lapsus$ ont été arrêtés par la police de Londres après que leurs informations personnelles ont été divulguées par d’autres pirates. L’un des membres arrêtés est soupçonné d’être la personne derrière le surnom de Tea Pot. L’implication du FBI pourrait en faire une affaire beaucoup plus importante pour les membres de Lapsus $, car la punition pourrait être beaucoup plus stricte pour les membres du groupe.