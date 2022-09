Astropad lance Darkboard, une surface de dessin ultralégère et ergonomique pour iPad Pro et Air

La société derrière le célèbre logiciel de dessin professionnel Astropad Studio et Luna Display lance un tout nouveau produit. Méticuleusement conçu pour les artistes, le Darkboard d’Astropad est une surface de dessin ultralégère et ergonomique pour iPad Pro et Air qui est légère, sécurisée et confortable.

Après avoir tease Darkboard comme étant à venir cette année, Astropad a officiellement annoncé le produit et lancé aujourd’hui une campagne Kickstarter pour le commercialiser.

« Nous savons que les créatifs utilisent l’iPad pour le travail car il est puissant et polyvalent. Mais, l’iPad seul n’est souvent pas très confortable à utiliser comme la plupart des créatifs modernes fonctionnent – en déplacement, sur le canapé ou au lit. C’est pourquoi nous avons créé Darkboard.

Caractéristiques du tableau noir Astropad

Compatible avec l’iPad Pro 12,9″ (3e, 4e, 5e génération), l’iPad Pro 11″ et l’iPad Air 10,9″ et les futurs modèles d’iPad

Ne pèse que 1,4 livre – plus léger que l’emballage de Darkboard

Imite l’ergonomie des volants, maximisant le confort

Boîtier rigide sécurisé pour iPad et Apple Pencil

Fabriqué à partir d’un seul corps en mousse EVA moulée – matériau haute performance utilisé dans les équipements sportifs professionnels Support iPad en polycarbonate

Texture de surface supérieure adhérente

Trou pour appareil photo, stockage Apple Pencil, accès au port de charge et coussin de chute de 1 mm

Prix : à partir de 79 $ pour les premiers contributeurs de Kickstarter (20 % de réduction sur le prix de détail)

Il est important de se rappeler que les campagnes de financement participatif ne garantissent pas les produits aux contributeurs. Cependant, Astropad est une entreprise très réputée qui a déjà levé plus d’un million de dollars et livré son Luna Display aux premiers leakers de fonds.

Voici un aperçu de Darkboard :

