Comment réinitialiser l’iPhone 14 d’Apple en usine [All Models]

La série iPhone 14 est le dernier ajout à la famille iPhone. La nouvelle gamme supprime l’iPhone Mini et introduit désormais un nouveau modèle d’iPhone 14 Plus. Désormais, les appareils les plus remarquables de la gamme sont l’iPhone 14 Pro et l’iPhone Pro Max. Si vous possédez le nouvel iPhone 14 et que vous souhaitez effectuer une réinitialisation, voici comment effectuer une réinitialisation d’usine sur vos modèles d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Pro.

Lorsque vous effectuez une réinitialisation d’usine, toutes les données qui ont été stockées sur la mémoire de stockage interne de votre iPhone seront effacées. Il est donc recommandé de créer une copie de sauvegarde de toutes vos données soit sur un service de stockage en nuage comme Apple iCloud, soit sur votre PC ou MacBook.

Pourquoi effectuer une réinitialisation d’usine de votre iPhone 14

L’une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes souhaitent réinitialiser leur iPhone est qu’elles souhaitent vendre l’appareil à une autre personne ou peut-être qu’elles le transmettent à un autre membre de la famille. Une autre raison est également lorsqu’il peut y avoir un problème ou un bug avec la dernière mise à jour iOS qui pourrait causer beaucoup trop de problèmes.

Quelle que soit la raison, ce guide vous aidera à effectuer une réinitialisation sur votre iPhone 14.

Comment réinitialiser Apple iPhone 14 et iPhone 14 Pro

Vous pouvez suivre deux méthodes principales pour effacer ou réinitialiser votre iPhone 14. Ce guide fonctionnera pour les iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max. Nous avons également mentionné les étapes à suivre au cas où vous auriez un problème avec les réseaux Wi-Fi ou mobiles.

Conditions préalables:

Votre iPhone doit avoir une charge de batterie de 50% ou plus.

Ayez le mot de passe et l’adresse e-mail de votre identifiant Apple.

Sauvegardez vos données sur iCloud ou votre PC.

Réinitialiser l’iPhone 14 à partir de l’application Paramètres

L’un des moyens les plus simples d’effectuer une réinitialisation d’usine sur votre iPhone 14 consiste à utiliser l’option de réinitialisation d’usine intégrée à l’application Paramètres. Assurez-vous d’avoir effectué une sauvegarde de toutes vos données avant de procéder à la réinitialisation d’usine.

Lancez l’application Paramètres depuis l’écran d’accueil de votre appareil. Appuyez sur l’option Général. Maintenant, vous devez sélectionner l’iPhone de transfert ou de réinitialisation. Choisissez l’option qui dit, Effacer tout le contenu et les paramètres. L’appareil vous demandera d’entrer le mot de passe de votre identifiant Apple. Une fois le mot de passe saisi, le processus de réinitialisation commencera. À ce stade, toutes vos données stockées sur le périphérique de stockage intégré seront effacées. En quelques minutes, la réinitialisation sera terminée et votre iPhone 14 démarrera l’écran de configuration.

Réinitialiser l’iPhone 14 via PC ou Mac

Vous pouvez également utiliser votre PC pour effectuer une réinitialisation d’usine de votre iPhone 14. Voici les étapes que vous pouvez suivre.

Allumez votre appareil et connectez-le à votre PC à l’aide du câble USB. Si vous utilisez un Mac exécutant macOS 10.15 ou une version plus récente : Depuis le Dock, cliquez sur l’icône du Finder.

Cliquez sur le bouton iPhone dans la barre latérale du Finder.

Maintenant, horloge sur Général suivi de Restaurer l’iPhone. Si vous utilisez un PC Windows ou un Mac exécutant macOS 10.14 ou une version antérieure, procédez comme suit : Téléchargez la dernière version d’iTunes.

Cliquez sur le bouton iPhone situé en haut à gauche de la fenêtre.

Sélectionnez Résumé, puis choisissez Restaurer l’iPhone. Et c’est ainsi que vous pouvez réinitialiser un iPhone. Vous pouvez également utiliser cette méthode pour créer une sauvegarde de votre iPhone 14 avant d’effectuer une réinitialisation de votre appareil.

Réinitialiser l’iPhone 14 via iCloud

Apple vous propose également une option pour effacer à distance votre iPhone 14. Pour cela, votre iPhone doit être connecté à Internet. Voici les étapes que vous pouvez suivre pour réinitialiser à distance votre iPhone

Se connecter à iCloud.com et cliquez sur Localiser mon iPhone. Ensuite, cliquez sur Tous les appareils, puis choisissez votre appareil dans la liste que vous souhaitez effacer. Cliquez sur Effacer l’appareil. Saisissez le mot de passe de l’identifiant Apple. La réinitialisation commencera immédiatement à s’effectuer. Si votre appareil est hors ligne, le processus de réinitialisation commencera au fur et à mesure que l’appareil se reconnectera à Internet.

Réinitialiser les paramètres réseau sur l’iPhone 14

Si votre iPhone 14 a des problèmes avec votre WiFi ou vos réseaux mobiles, effectuer une réinitialisation du réseau est une option plus judicieuse au lieu de réinitialiser l’ensemble de l’appareil. Voici les étapes.

Ouvrez l’application Paramètres et appuyez sur général. Maintenant, sélectionnez Transférer ou réinitialiser l’appareil. Choisissez Réinitialiser suivi de Réinitialiser les paramètres réseau. Tous vos réseaux WiFi enregistrés, APN ainsi que les paramètres VPN seront immédiatement effacés.

Voici les différentes méthodes que vous pouvez suivre pour effectuer un repos d’usine sur votre Apple iPhone 14. Nous espérons que ce guide vous aidera lorsque vous souhaiterez peut-être réinitialiser votre iPhone 14. Si vous avez des questions ou des questions, n’hésitez pas à les laisser dans le section commentaires ci-dessous.

