L’Apple Watch Series 8 de son fils attrape la maladie cardiaque potentiellement mortelle d’un parent quelques jours après son lancement

Quelques jours après que l’Apple Watch Series 8 ait atteint les clients, Netcost-security.fr lecteur Jason Smith a vu la valeur de ses caractéristiques de santé de première main. Les responsables médicaux attribuent à l’Apple Watch Series 8 de Jason la détection d’une maladie cardiaque invisible chez sa mère qui aurait pu être mortelle si elle n’avait pas été découverte tôt.

Aucune suspicion de fibrillation auriculaire

« Mes parents partaient en week-end à Chester (Royaume-Uni) quand j’ai reçu un appel de mon père pour me dire que maman ne se sentait pas bien du tout », nous raconte Jason. « Il a dit qu’elle se sentait très étourdie et comme si son cœur battait la chamade – je leur ai dit de s’arrêter et que je serais avec eux le plus rapidement possible. »

Lorsque Jason a rejoint ses parents, tout semblait sous contrôle malgré l’épisode.

« À mon arrivée, j’ai pris sa tension artérielle et j’ai évalué son état général, ce qui était relativement normal compte tenu de ce qui s’était passé », explique Jason. Sa mère lui a dit qu’elle se sentait beaucoup mieux et qu’elle ne devait pas s’inquiéter.

ECG Apple Watch

Ensuite, Jason a sagement pensé à utiliser sa nouvelle Apple Watch Series 8 en ce moment.

À l’exception des modèles SE d’Apple, l’Apple Watch Series 4 et les versions ultérieures disposent d’un électrocardiogramme intégré qui permet aux utilisateurs de mesurer la synchronisation et la force des signaux électriques qui font battre le cœur. Cela peut être crucial pour identifier l’AFib, ou la fibrillation auriculaire, qui est un rythme cardiaque irrégulier qui peut être fatal lorsqu’il n’est pas détecté.

« J’ai ensuite pris mon Apple Watch Series 8 et je l’ai placée sur son poignet pour effectuer un ECG. C’est à ce moment-là que la Watch nous a alertés pour dire qu’elle avait détecté une fibrillation auriculaire et pour demander une assistance médicale immédiatement », poursuit Jason. « J’ai procédé à trois autres ECG pour exclure tout faux positif, mais chacun a signalé une fibrillation auriculaire avec une fréquence cardiaque au repos supérieure à 160 bpm. »

Traitement salvateur

Convaincus par la montre, Jason et ses parents se sont rendus aux urgences les plus proches où les autorités médicales ont confirmé que sa mère souffrait de fibrillation auriculaire. C’est là que sa mère a appris qu’un traitement immédiat était nécessaire.

Ce qui aurait pu être un week-end qui aurait pu changer la vie a été évité grâce à l’Apple Watch. Jason dit que sa mère est de retour sur la bonne voie après que la montre a détecté son problème cardiaque.

« Je suis heureux d’annoncer qu’après un séjour à l’hôpital et un certain nombre de médicaments différents prescrits qu’elle doit prendre pour le reste de sa vie, elle va très bien », nous dit Jason. « Les spécialistes du NHS qui s’occupaient d’elle ont dit que sans l’Apple Watch, il y a de fortes chances qu’elle n’aurait pas survécu au reste de la journée. »

Jason nous dit qu’il est prudent de dire que sa mère obtiendra sa propre Apple Watch après ce qu’il a fait pour elle. Nous sommes tous heureux d’apprendre que la mère de Jason est heureuse et en bonne santé grâce à ce que l’Apple Watch a rendu accessible à tant de personnes.

