AMD confirme d’importants gains d’efficacité énergétique avec les GPU RDNA3 à venir le 3 novembre

Quelque chose à attendre avec impatience : dans la foulée du dévoilement par Nvidia des cartes graphiques RTX 4000, AMD a annoncé une date de sortie pour sa dernière génération de GPU. La société prévoit de lancer les cartes RDNA3 selon un calendrier similaire à celui du déploiement Ada Lovelace de Nvidia cet automne.

À peu près au même moment, Nvidia a annoncé cette semaine le prix et les dates de lancement de ses nouvelles cartes graphiques de la série RTX 4000, AMD confirmé il prévoit de révéler et de lancer ses GPU RDNA3 le 3 novembre. La société promet plus de détails à l’approche de l’événement.

Des rumeurs récentes suggèrent qu’AMD lancera d’abord la carte phare RDNA3 – la RX 7900 – basée sur le GPU Navi 31. Les GPU Navi 33 et Navi 32 suivront. Cette cadence fait écho au plan que Nvidia vient de confirmer pour lancer le RTX 4090 le 12 octobre, suivi des déclinaisons 16 Go et 12 Go du 4080 en novembre.

Il n’y a pas beaucoup de détails concrets sur RDNA3, mais nous savons qu’il utilise le processus de nœud 5 nm de TSMC. La série prendra également en charge l’encodage et le décodage AV1. Les GPU Arc de première année d’Intel ont été les premiers à inclure l’encodage AV1, avec des résultats de performances choquants. Le prise en charge de DisplayPort 2.0 et de sa bande passante de 80 Gbps permettra aux cartes RDNA3 de pousser les flux vidéo jusqu’à 240 Hz à 4K.

Rejoignez-nous le 3 novembre alors que nous lançons RDNA 3 dans le monde ! Plus de détails à venir bientôt! #RDNA3 #AMD pic.twitter.com/oftq1Fjrgt —Scott Herkelman (@sherkelman) 20 septembre 2022

L’efficacité énergétique est l’un des principaux points d’attention d’AMD. Lundi, le blog de la société a souligné les gains de performances par watt de ses deux dernières générations de GPU, affirmant que RDNA3 apportera des améliorations similaires.

La première génération de cartes RDNA en 2019 a augmenté les performances par watt de 50 % par rapport à GCN, et RDNA3 s’est améliorée de 65 % par rapport à RDNA. La société affirme que RDNA3 devrait gagner 50 % de performances par watt supplémentaires par rapport à RDNA2 grâce à une nouvelle génération d’Infinity Cache, un passage à une conception de puces inspirée des récents processeurs Ryzen de la société, un pipeline graphique optimisé et des unités de calcul repensées.

Une consommation d’énergie réduite pourrait rendre les GPU RDNA3 attrayants pour les utilisateurs vivant dans des pays comme le Royaume-Uni, où les factures d’énergie ont connu des augmentations inquiétantes. En juin, AMD a exprimé ses craintes que d’ici 2025, les TDP des GPU puissent atteindre 600-700W. Concernant les rumeurs suggérant que le RTX 4090 pourrait tirer 600W, mais la fiche technique officielle de la carte indique – la même que la 3090Ti de dernière génération.