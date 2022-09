La deuxième version bêta de tvOS 16.1 et watchOS 9.1 est désormais disponible pour les développeurs

Une semaine après la sortie d’iOS 16.1 beta 1, Apple lance tvOS 16.1 beta 2 et watchOS 9.1 beta 2 pour que les développeurs les testent. Pour l’instant, on ne sait pas ce qui change avec ces nouveaux systèmes d’exploitation, car Apple n’a pas révélé ce qui a changé avec les notes de version.

La version d’aujourd’hui pour tvOS 16.1 beta 2 est 20K5046d et 20S5049d pour watchOS 9.1 beta 2. Alors qu’iOS 16.1 apporte la prise en charge de l’API Live Activities et d’autres fonctionnalités retardées sur l’iPhone, la société n’a pas indiqué ce qui change avec tvOS et watchOS.

Avec tvOS 16, par exemple, Apple s’est concentré sur les fonctionnalités suivantes :

Compatibilité des manettes Nintendo Switch : tvOS 16 prendra enfin en charge les Joy-Cons et Pro Controller de Nintendo Switch. Nous présentons cette histoire ici à Netcost-security.fr. Apple a déclaré que « de nombreux contrôleurs de jeu Bluetooth et USB supplémentaires sont pris en charge par le contrôleur de jeu, à commencer par tvOS 16.

Socket en charge HDR10+ : La dernière génération de technologie à plage dynamique élevée sera prise en charge dans l'application Apple TV sur tvOS 16.

Transfert vidéo avec l'onglet Apple TV+ : Des aperçus vidéo riches en haut de l'onglet Apple TV+ aident les utilisateurs à découvrir leur prochain Apple Original préféré.

AppleFitness+ : Avec tvOS 16, à des moments clés de l'entraînement, les mesures d'intensité sont appelées et apparaîtront à l'écran pour la motivation. Les intensités sont Facile, Modérée, Difficile et Totale.

watchOS 9, d’autre part, se concentre sur les nouveaux cadrans de montre, la nouvelle application d’entraînement, l’historique Afib, l’application Compass repensée, etc.

