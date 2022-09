Twitch regorge de machines à sous : vont-elles être interdites ?

Twitch s’est développé depuis l’arrivée de la pandémie en mars 2020 à un rythme extraordinaire et est devenu une nouvelle chaîne de télévision où l’on peut profiter des jeux vidéo, du football, de la politique, de la formule 1, de la physique computationnelle, de l’ingénierie, de l’animation 3D, du cinéma, de la télévision… et aussi les paris et les jeux de hasard. et, ces vieilles machines à sous de bar qui prenaient l’argent de ceux qui sont impatients d’obtenir un prix à tout prix.

Twitch est inondé de chance

Pour l’instant on ne peut pas dire que cette mode de diffusion de jeux de hasard ou de paris fasse s’effondrer la plateforme de retransmission détenue par Amazon car ce n’est pas le cas, mais il est vrai qu’il y a déjà eu une série de cas d’une certaine gravité qui viennent nous alerter que les choses pourraient encore empirer… alors la chose la plus sensée est de limiter ou de fixer des règles sur la façon dont cette activité peut être exercée à partir de maintenant.

Ce sont de grands streamers Twitch comme Imane ‘Pokimane’ Anys et Matthew ‘Mizkif’ Rinaudo qui ont demandé à la plateforme d’agir sur la question des diffusions de jeux où le streamer (dans de nombreux cas) encourage le jeu, il met même son propre argent sur la ligne devant les téléspectateurs, et certains types de paris en jeu sont parfois organisés dans une activité que (probablement) personne sur Twitch ne pensait que leur plateforme ferait.

Mais l’alarme a retenti après avoir appris que certains streamers avaient publiquement avoué avoir utilisé l’argent gagné (et demandé) par l’intermédiaire des téléspectateurs pour payer leurs problèmes d’addiction. C’est le cas de Félix ‘xQc’ Lengyel ou ‘Ludwig’ Anders Ahgren, qui ont déjà révélé leur intention de tout faire pour « rendre l’argent à ces gens » qui, techniquement, on pourrait dire qu’ils ont été arnaqués.

mesures de force

Tant dans le cas de Pokimane que de Devin Nash ou Mizkif, ils ont proposé à la communauté de procéder à un black-out Twitch pour forcer la plateforme à se prononcer sur l’existence de ces jeux directs basés sur les jeux d’argent et les paris et qu’il raconte ce qu’il compte faire faire avec eux, qu’il s’agisse de les interdire ou de les réglementer d’une manière ou d’une autre afin qu’ils aient une identification spéciale et des avertissements aux téléspectateurs des risques graves qu’ils pourraient courir.

Cette grève secrète des streamers aurait lieu pendant la période de Noël, on ne sait pas si toute la semaine de fêtes (dans le monde anglo-saxon) ou si quelque chose de plus limité puisqu’il s’agit de dates où de nombreuses heures de direct sont consommées par les jeunes les gens qui sont en ces jours de vacances.

Mais l’objectif ultime est clair : impacter les comptes publicitaires de Twitch afin qu’il décide d’agir dans un type d’émission en direct qui vit actuellement dans les limbes juridiques et qui, rappelons-le, en France serait soumis à la loi sur les jeux qui a été approuvée ces jours-ci et c’est très strict quand il s’agit d’accéder à moins. Et pour le moment, l’application Amazon n’a aucun moyen de vérifier l’âge de ses utilisateurs..ac.