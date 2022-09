iPhone 14 : que signifient les points orange et verts ?

En haut de l’écran de votre iPhone 14, vous remarquerez peut-être que de petits points verts et orange apparaissent. Voici ce que signifient ces points.

Les MacBook d’Apple ont une LED physique qui se trouve à côté du module de caméra avant. Lorsque la caméra est allumée, la LED est également allumée. Cela se produit sur un circuit physique et ne peut pas être contourné via un logiciel.

L’iPhone n’a pas de LED dédiée pour l’indicateur de caméra. Au lieu de cela, Apple simule l’apparence de cette LED en affichant un point sur l’écran OLED.

Que indique le point orange ?

Le point orange indique que le microphone est actuellement utilisé par une application. Par exemple, le point orange sera visible lors d’un appel téléphonique. Le point orange ne indique pas nécessairement que vous êtes activement enregistré. Cela indique simplement qu’une application a accès au microphone en ce moment.

Si vous n’êtes pas à l’aise avec une application accédant au microphone, vous pouvez révoquer l’autorisation dans Paramètres -> Confidentialité -> Microphone. Le système écoute l’activation vocale « Hey Siri » même si le point orange n’est pas affiché. Vous pouvez désactiver l’écoute du mot de réveil Siri dans Paramètres -> Siri et recherche.

(Si vous utilisez le paramètre d’accessibilité « Différencier sans couleur », le point orange sera rendu sous forme de carré à la place. Cela le distingue du point vert circulaire, même si vous ne pouvez pas distinguer les couleurs les unes des autres.)

Que indique le point vert ?

Le point vert indique que la caméra est en cours d’utilisation. Cela peut inclure la vidéo de la caméra et/ou le contenu audio du microphone. Le point vert ne indique pas nécessairement que votre caméra est en cours d’enregistrement, seulement que cela pourrait l’être.

Certaines applications préchargent l’appareil photo même si le viseur n’est pas encore visible, pour des raisons de performances. Si jamais vous vous sentez nerveux à l’idée d’autoriser une application à accéder à votre appareil photo, vous pouvez révoquer l’autorisation dans Paramètres -> Confidentialité -> Appareil photo.

Comment puis-je en savoir plus sur ce qui déclenche les points ?

En règle générale, l’application de premier plan utilisera la caméra et le microphone. Cependant, dans certaines circonstances, les applications peuvent accéder à ces capteurs en arrière-plan. Par exemple, Voice Memos continue d’enregistrer votre note vocale même si l’application est fermée. Si vous n’êtes pas sûr de la cause du déclenchement de l’accès à la caméra et au microphone, ouvrez le Centre de contrôle et appuyez sur l’en-tête Confidentialité en haut de l’écran. Cela révélera une liste des éléments sensibles récemment utilisés

Où les points apparaissent-ils ?

Sur les anciens modèles d’iPhone, comme l’iPhone 13 qui ont une découpe d’affichage à encoche, les points orange et verts apparaissent dans la barre d’état, au-dessus de l’indicateur de puissance du signal, dans l’oreille droite de l’encoche.

Sur les modèles d’iPhone avec Dynamic Island, comme l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, ces points indicateurs d’état apparaissent au centre de l’île. Avec cet emplacement, les points ressemblent aux voyants d’état de la caméra physique sur un MacBook.

Cependant, si l’îlot dynamique a du contenu actif, le milieu de l’îlot est vide et les points orange et vert apparaissent à droite de l’indicateur de batterie. Par exemple, dans la capture d’écran ci-dessus, vous pouvez voir que l’interface utilisateur des mémos vocaux occupe l’île, de sorte que le point orange est déplacé vers le bord droit de l’écran à côté de l’icône de la batterie.

