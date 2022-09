Intel annonce le kit mini PC et barebones NUC 12 Enthusiast

En un mot: Intel a annoncé une version actualisée de son mini PC passionné de Next Unit of Computing (NUC). Nom de code Serpent Canyon, la plate-forme barebones est conçue pour les joueurs et les créateurs de contenu qui ont besoin de beaucoup de puissance dans un boîtier compact mais qui ne cherchent pas à tout faire avec un NUC de qualité extrême.

Le NUC 12 Enthusiast est le premier NUC à coupler un processeur Intel avec un GPU dédié Intel – dans ce cas, jusqu’à un processeur Intel Core i7-12700H de 12e génération et un GPU Intel Arc A770M. Le processeur mobile 12700H d’Intel est doté de 14 cœurs / 20 threads avec une fréquence turbo maximale de 4,7 GHz et de 24 Mo d’Intel Smart Cache.

Le kit peut prendre en charge jusqu’à 64 Go de mémoire DDR4 double canal et offre trois emplacements PCIe M.2 (dont deux emplacements Gen4 NVMe), deux ports Thunderbolt 4, six ports USB 3.2 Gen2 (Type-A), deux DisplayPort 2.0 (1.4 -certifié), un port compatible HDMI 2.1 TMDS, un audio optique, un emplacement pour verrou Kensington et une connectivité Wi-Fi offerte par Killer Gaming (qui est maintenant une filiale d’Intel).

Le mini PC d’Intel mesure 9,1 pouces x 7,1 pouces x 2,4 pouces et peut être utilisé dans des orientations verticales ou horizontales (un support vertical est inclus). Il est couvert par une garantie de trois ans.

Les systèmes seront vendus préconfigurés et sous forme de kits barebone dans lesquels l’utilisateur sera responsable de fournir sa propre mémoire, son stockage et son système d’exploitation. Intel a déclaré que le prix des kits ira de 1 180 $ à 1 350 $ et que des systèmes entièrement équipés seront disponibles auprès des sites de ventes à une date ultérieure.

La brochure produit d’Intel fait référence à une version complète avec 16 Go de DDR4, un SSD PCIe Gen4 NVMe de 1 To et Windows 11 Home.

Ceux qui ont besoin d’un peu plus de punch voudront peut-être envisager le kit de bureau NUC 12 Extreme d’Intel. Ceux-ci sont livrés avec des processeurs de bureau plus rapides et peuvent accueillir des cartes graphiques à double emplacement jusqu’à 12 pouces. Ils sont considérablement plus grands que le kit Enthusiast (bien qu’ils soient toujours plus minces qu’un châssis ATX standard) et vous coûteront un peu plus cher.