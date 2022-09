Les Rings of Power ne se débarrassent pas des kits : c’est la curieuse erreur de maquillage de l’épisode 4

Même les productions les plus chères et les plus ambitieuses ne sont pas exemptes de petites erreurs de continuité, de maquillage ou d’effets numériques, comme on l’a vu récemment dans House of the Dragon, la série à succès actuellement diffusée par HBO Max en préquelle de Game of Thrones. En ce sens, la série la plus chère de l’histoire, Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir a également eu une petite erreur dans le dernier épisode diffusé vendredi dernier, intitulé La Grande Vague. Une erreur de caractérisation dans l’elfe Arondir, joué par l’acteur Ismael Cruz Córdova ; tu t’es rendu compte ?

C’est l’erreur de maquillage de la série Le Seigneur des Anneaux

Et si nous prêtons attention à la minute 14 du quatrième épisode du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir (La Grande Vague), nous pouvons voir comment l’une des oreilles pointues d’Arondir, un trait distinctif des elfes, ressemble à un humain normal, comme s’ils avaient oublié d’appliquer la prothèse pour cette scène. Le lapin séjourne dans différents avions, dont un arrière.

Au fur et à mesure que la scène de la conversation avec Adar (Joseph Mawle) se déroule, il semble que l’idée était de maintenir un point de vue spécifique de la caméra sur l’acteur qui joue l’elfe, abandonnant le maquillage pour une oreille qui en théorie aurait dû se cacher par l’avion. Bien que le résultat révèle un oubli de la part de l’équipe de post-production, une erreur qui peut être corrigée en téléchargeant une version corrigée de celui-ci sur la plateforme avec des effets numériques impliqués.

Il s’agit d’une petite erreur de caractérisation qui ne peut être vue que dans cette séquence, puisque dans les apparitions ultérieures du personnage dans ce même épisode -comme la fuite des orcs- il arbore déjà les deux oreilles pointues.