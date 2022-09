AirPods Pro 2 : voici cinq raisons de mettre à niveau

Le 23 septembre, Apple lancera les AirPods Pro 2. Ces écouteurs sans fil sont mis à niveau trois ans après leur sortie d’origine. Après cette période, Apple a beaucoup de nouvelles fonctionnalités à offrir aux utilisateurs. Voici cinq raisons de passer au dernier modèle AirPods lorsqu’il sera disponible.

Amélioration de la suppression active du bruit et de la transparence adaptative

Si vous avez déjà essayé les AirPods Pro d’origine, vous savez qu’il dispose d’une puissante fonction de suppression active du bruit. Désormais, Apple promet une ANC deux fois meilleure grâce au nouveau processeur H2, ce qui indique que vous pourrez vous isoler plus facilement de tout le bruit.

En plus de cela, la nouvelle puce H2 améliore le mode de transparence en transparence adaptative qui, selon la société, peut « réduire le bruit ambiant fort – comme une sirène de véhicule qui passe, des outils de construction ou même des haut-parleurs lors d’un concert ».

AirPods Pro 2 peut charger comme vous le souhaitez

Au cours de ces trois dernières années, Apple a introduit une nouvelle façon de charger les AirPods Pro d’origine avec un étui de chargement MagSafe, afin que les écouteurs sans fil puissent être chargés via Lightning, des accessoires Qi ou le chargeur MagSafe de l’iPhone.

Désormais, avec AirPods Pro 2, vous pouvez charger l’appareil avec toutes ces possibilités, ainsi que le chargeur Apple Watch MagSafe. C’est parfait pour ceux qui ont le MagSafe Duo et qui chargent actuellement l’iPhone, mais la montre est toujours prête à fonctionner. Un câble de moins.

Le boîtier de chargement AirPods Pro 2 MagSafe devient un AirTag

Qui n’a jamais perdu l’étui de chargement des AirPods ? Je peux sûrement confirmer que j’ai perdu le mien pendant plus de deux semaines chez moi une fois, puis j’ai décidé d’y ajouter un AirTag. Apple a fait un ajustement ici et là pour faire apparaître le boîtier de charge sur le Find My, mais ce n’est pas la même chose.

Désormais, avec AirPods Pro 2, les capacités de Localisation sont bien meilleures grâce à la nouvelle puce U1 disponible sur le boîtier de chargement, ainsi qu’aux nouveaux haut-parleurs intégrés qui m’aideront à localiser l’appareil. Avec cela, je pense qu’il est impossible de perdre le modèle AirPods Pro 2. Aussi, vous ai-je dit que l’étui supporte une lanière ?

La durée de vie de la batterie s’est grandement améliorée

Les AirPods Pro 2 offrent désormais jusqu’à 6h d’écoute avec la suppression active du bruit ou la transparence adaptative activée. Il s’agit de la même capacité offerte par AirPods 3 sans aucune de ces fonctionnalités.

Outre six heures d’écoute, le boîtier de charge MagSafe offre jusqu’à 30 heures d’autonomie. La meilleure partie est que cet appareil offre une excellente expérience d’écoute, mais est une option plus compacte par rapport aux AirPods Max.

De nouveaux capteurs tactiles entrent en main sur les AirPods Pro 2

Enfin et surtout, c’est l’une des meilleures fonctionnalités introduites par Apple avec l’un de ses AirPod : les capteurs tactiles. Avec cela, vous pouvez faire glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer le volume des AirPods Pro 2. Avec cela, il n’est pas nécessaire de demander à Siri, de changer cela sur votre iPhone, etc.

De plus, vous disposez également de tous les autres capteurs que vous connaissez et aimez déjà.

Au final

AirPods Pro 2 a également bien plus de fonctions que cela. Il prend en charge Bluetooth 5.3, la qualité audio s’est améliorée, vous pouvez personnaliser le boîtier de chargement avec Memoji, et le tout pour le même prix de 249 $. Il sera lancé le 23 septembre.

Comment aimez-vous ces écouteurs sans fil? Prévoyez-vous une mise à niveau ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

