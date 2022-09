La station d’accueil ESR HaloLock garde votre iPhone au frais avec CryoBoost et comprend le chargement intégré des AirPods

La charge MagSafe est rapidement devenue l’une de mes fonctionnalités préférées ajoutées à l’iPhone au cours des dernières années. J’ai utilisé d’innombrables chargeurs, stations d’accueil et supports de voiture depuis que MagSafe a été ajouté à la gamme iPhone 12. L’un de mes ajouts récents à mon bureau était le chargeur ESR HaloLock 2-en-1 avec CryoBoost. C’est une excellente option pour charger votre iPhone via MagSafe tout en le gardant au frais. Il comprend également un excellent chargeur AirPods.

Pourquoi CryoBoost ?

ESR a lancé CryoBoost avec cette génération de produit, et il a également une option pour le chargement de la voiture. C’est devenu mon chargeur de voiture principal, ce qui a été formidable dans la chaleur de l’été. La nouvelle station d’accueil de bureau apporte également cette même technologie à votre bureau à domicile. Bien qu’il ne soit pas aussi important de le garder au frais à mon bureau que dans la voiture, j’apprécie la vitesse qu’il apporte à la recharge sans fil. Les ventilateurs ont un peu de bruit de fond, mais ce n’est pas suffisant pour que quiconque lors d’un appel Zoom le remarque. En fait, j’apprécie vraiment le son supplémentaire, surtout lorsque je n’écoute pas de musique sur un HomePod mini – CryoBoost sur l’ESR HaloLock rompt le silence pour me donner un peu de bruit de fond.

Si vous souhaitez utiliser cette station d’accueil à côté de votre lit, ESR a également pensé à cela. Il comprend une option de veille où vous pouvez désactiver le voyant d’état. Pendant que l’ESR HaloLock est en mode veille, CryoBoost est également désactivé. De nombreux fabricants ne réfléchissent pas à la façon dont leur produit fonctionne et fonctionne, que ce soit dans un bureau ou sur une table de chevet, j’apprécie donc cette option.

Dans l’ensemble, CryoBoost débloque une charge plus rapide sur MagSafe car il garde votre iPhone au frais pendant votre charge. C’est un incontournable dans la voiture et un ajout bienvenu dans un bureau. ESR affirme qu’il peut charger complètement un iPhone 13 en trois heures tout en regardant des vidéos, tandis que le chargeur officiel MagSafe prendrait plus de 7 heures.

Chargement des AirPods

L’ESR HaloLock comprend également un emplacement sur la station d’accueil pour charger également vos AirPods. Alors que les batteries AirPod sont si bonnes qu’elles n’ont pas besoin d’être rechargées quotidiennement, je me retrouve à charger la mienne plus souvent à cause du chargeur sans fil inclus sur la station d’accueil. Le HaloLock me permet d’installer mes AirPods dans la station d’accueil et de les charger pendant que j’utilise mon téléphone ou mon iPad. Bien que j’aie commandé les nouveaux AirPods Pro, mes AirPods actuels ont trois ans, je charge donc le boîtier au moins tous les deux jours à ce stade. Avec cette station d’accueil, je les dépose simplement sur la base du chargeur, et je suis prêt à partir.

Conclusion sur ESR HaloLock avec CryoBoost

L’ESR 2-en-1 HaloLock avec CryoBoost est un excellent moyen de recharger votre iPhone, vos AirPods et d’autres appareils sans fil. Il est compact, durable et facile à utiliser tout en offrant la commodité du chargement sans fil. La conception vous permet également de mettre votre téléphone debout en orientation paysage ou portrait afin que vous puissiez voir les notifications ou les appels FaceTime sans décrocher votre appareil. J’apprécie le travail effectué par CryoBoost pour accélérer la charge. Dans l’ensemble, c’est une option solide pour charger MagSafe à votre bureau. Mon iPhone et mes AirPods Pro sont toujours chargés. Si vous souhaitez également recharger votre Apple Watch, il existe également une option de station de charge pour trois appareils d’ESR.

Pour ceux d’entre nous qui se sont habitués à la commodité du chargement MagSafe, cela semble être une solution évidente pour charger plusieurs appareils à la fois sans avoir à se soucier des câbles qui s’emmêlent ou se perdent dans nos sacs !

L’ESR HaloLock avec CryoBoost peut être acheté sur Amazon ou directement auprès d’ESR.

