Camo défie la caméra de continuité d’Apple avec des fréquences d’images variables, un zoom intelligent et une stabilisation vidéo

Reincubate Camo, l’application astucieuse qui vous permet d’utiliser l’iPhone comme webcam Mac avec un contrôle avancé et précis est sortie avec sa dernière mise à jour. La nouvelle version apporte des fréquences d’images variables pour personnaliser votre vidéo jusqu’à 60 ips, et est livrée avec un nouveau zoom intelligent plus une stabilisation vidéo.

Reincubate a annoncé aujourd’hui la mise à jour majeure de Camo 1.8 dans un article de blog. Notamment, l’application offre des fonctionnalités avancées au-delà de ce qui viendra avec la caméra de continuité d’Apple dans macOS Ventura.

Fréquences d’images variables

« L’une des demandes de fonctionnalités Camo les plus populaires a été la prise en charge de fréquences d’images variables, y compris 60 ips, et aujourd’hui nous en faisons une réalité. Camo permet désormais aux utilisateurs de choisir parmi une gamme de fréquences d’images comprises entre 15 et 60 ips, leur permettant de capturer et de diffuser des séquences fluides à utiliser avec Twitch et YouTube.

Dans cette plage, vous pouvez choisir :

15 ips

24 ips

25 ips

30 ips

50 ips

60 ips

Zoom intelligent

La deuxième fonctionnalité pratique est le zoom intelligent qui évitera d’utiliser le zoom numérique dans la mesure du possible et imitera le zoom optique sans perte. Voici comment Reincubate décrit la fonctionnalité :

« Par exemple, lors d’un zoom en 720p, Camo recadrera désormais à partir d’images source 1080p ou 4K, en fonction de la profondeur du zoom. En pratique, cela indique que les utilisateurs peuvent désormais zoomer et recadrer leurs scènes sans aucune perte de qualité d’image. « Smart Zoom » peut être activé dans la boîte de dialogue Préférences de Camo Studio, sous l’onglet Général.

Stabilisation vidéo

Que vous utilisiez un bureau debout ou que vous écrasiez votre clavier assez fort pour faire rebondir la caméra de votre iPhone, ce sera un ajout bienvenu :

« Smart Zoom » est complété par la nouvelle fonctionnalité de stabilisation d’image de Camo, une nouvelle option remarquablement efficace pour éliminer les vibrations visibles de l’appareil photo. Nous avons constaté que certains utilisateurs avec des bureaux debout rencontrent des problèmes de vibration, où la frappe peut entraîner un léger vacillement de leurs ordinateurs portables, moniteurs ou caméras. Les utilisateurs qui aiment battre avec des claviers mécaniques apprécieront particulièrement cela. La stabilisation d’image peut être activée ou désactivée en cochant la case « Stabiliser la vidéo ».

Contrôle de la vibration

Enfin, Camo 1.8 est également livré avec un contrôle de vibrance :

« Vibrance permet aux utilisateurs d’amplifier ou d’atténuer les couleurs les plus ternes d’une manière moins lourde et artificielle qu’en utilisant le contrôle de la saturation. En particulier, lorsque les utilisateurs estiment que les tons subtils ou les teints ne sont pas montrés à leur préférence avec le réglage de la balance des blancs, la vibrance est un outil utile pour aligner les choses. Le contrôle de luminosité mis à jour de Camo permet des réglages plus fins que davantage d’utilisateurs trouveront utiles.

Obtenez Camo 1.8

Camo 1.8 est maintenant disponible pour Mac, iOS et Windows. Vous pouvez en savoir plus sur Camo sur le site Web de Reincubate ici et vous pouvez télécharger l’application iOS depuis l’App Store pour l’essayer gratuitement. Pour débloquer toutes les fonctionnalités, Camo Pro est au prix de 39,99 $/an (29,16 £/an, 33,99 € plus TVA européenne/an) ou également disponible sous forme de licence à vie pour 79,99 $.

