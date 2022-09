Les nouvelles caméras d’action Hero 11 Black de GoPro disposent d’un capteur d’image plus grand, à partir de moins de 300 $

En un mot: GoPro a annoncé un trio de nouvelles caméras Hero 11 Black dotées d’un capteur d’image plus grand et du champ de vision le plus large jamais présenté nativement dans une caméra Hero. La nouvelle famille Hero 11 Black comprend un capteur 1/1,9″ capable de capturer des vidéos couleur 10 bits à une résolution allant jusqu’à 5,3K à 60 images par seconde ou des vidéos 4K à jusqu’à 120 images par seconde.

Le Hero 11 Black peut également capturer des images fixes de 27 mégapixels.

Le capteur plus grand permet par ailleurs à la vidéo au format 8: 7 de produire le plus grand champ de vision vertical jamais vu sur une GoPro ainsi qu’HyperView, le champ de vision 16: 9 le plus large pour une caméra Hero. La technologie de batterie Enduro de GoPro, quant à elle, améliorerait les performances par temps froid et modéré en prolongeant la durée de vie de la batterie jusqu’à 38 %.

D’autres caractéristiques remarquables incluent trois nouveaux préréglages nocturnes pour capturer des traînées d’étoiles, des traînées de lumière de véhicule et pour la peinture à la lumière, la technologie HyperSmooth 5.0 avec verrouillage d’horizon à 360 degrés intégré pour garder les images stables même si la caméra tourne à 360 degrés et pro / Modes de socket de vue faciles à adapter à vos compétences en vidéographie. Les caméras sont également étanches jusqu’à une profondeur de 33 pieds.

Le Hero 11 Black de GoPro est disponible à l’achat dès aujourd’hui à partir de 399,98 $ lorsqu’il est associé à un abonnement GoPro d’un an, ou 499,99 $ sans l’abonnement. Un abonnement GoPro offre une sauvegarde cloud illimitée avec des téléchargements automatiques, une diffusion en direct avec des liens privés, une politique de remplacement sans poser de questions et jusqu’à 50 % de réduction sur les accessoires de la boutique GoPro.

Notez que l’abonnement sera automatiquement renouvelé à 49,99 $ par an sauf annulation, mais vous êtes libre d’annuler à tout moment.

Le Hero 11 Black Creator Edition, quant à lui, vous coûtera 579,98 $ avec un abonnement d’un an ou 699,99 $ sans l’abonnement et comprend le Hero 11 Black, une poignée Volta, un mod multimédia et une lumière LED.

Enfin, le Hero 11 Black Mini sera lancé le 25 octobre au prix de 299,98 $ avec le sous-abonnement d’un an ou de 399,99 $ si vous choisissez de l’abandonner.