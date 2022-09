Comment ajouter des icônes et des contacts personnalisés à votre nouvel écran de verrouillage iOS 16

Vous souvenez-vous quand vous pouviez rendre votre écran d’accueil iPhone esthétique avec iOS 14 ? Avec iOS 16 enfin disponible, vous pouvez désormais faire passer votre écran de verrouillage au niveau supérieur avec plus de personnalisation que jamais.

Pour vous aider, un développeur a créé deux applications spécifiques qui vous permettront d’ajouter des contacts à votre écran de verrouillage iOS 16 et de choisir entre plus de 4 000 icônes personnalisées pour rendre votre iPhone aussi esthétique que possible.

Le développeur Rihab Mehbook a créé les deux applications en question. L’un d’eux s’appelle « Widgets de contact d’écran de verrouillage » et l’autre est « Widgets d’icônes d’écran de verrouillage ».

J’ai pu tester les deux, et mon préféré est le premier. Avec les widgets de contact, vous pouvez afficher vos contacts sur l’écran de verrouillage d’iOS 16 et appuyer dessus pour les appeler rapidement, leur envoyer un message ou FaceTime. Vous pouvez supprimer le texte, l’image ou l’arrière-plan du contact afin qu’il se combine plus facilement avec votre sélection actuelle de widgets.

L’autre, en revanche, est plus jolie qu’utile. Pour ceux qui aiment personnaliser et rendre votre iPhone aussi esthétique que possible, Lock Screen Icon Widgets vous permet de choisir entre 4 000 icônes personnalisées. Tous font partie des symboles SFS d’Appel, ce qui indique qu’ils auront tous fière allure sur votre iPhone.

Voulez-vous ajouter une icône personnalisée d’un lecteur de musique ? Peut-être un numéro ? Vous pouvez faire tout cela avec la deuxième application.

Les deux sont téléchargeables gratuitement et vous pouvez avoir un aperçu de leur fonctionnement en créant un widget de contact et un widget d’icône dans chaque application. Si vous souhaitez ajouter plus à votre écran de verrouillage ou créer d’autres combinaisons, vous devez effectuer un paiement unique de 3,99 $ pour chaque application.

Vous pouvez trouver l’application Lock Screen Icon Widgets ici et l’application Contact Widgets ici.

Comment aimez-vous ces applications et iOS 16 jusqu’à présent ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :