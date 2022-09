Stranger Things x Deadpool : Ryan Reynolds et Shawn Levy ont le crossover sur la table

Après la première de la future saison 5 -et dernière- de Stranger Things, l’univers de la série Netflix va s’étendre à travers son propre univers avec Shawn Levy aux manettes, producteur exécutif de la série et réalisateur de plusieurs épisodes. Bien que la surprise vienne de la bouche du cinéaste lui-même lorsqu’il a récemment déclaré qu’il avait un possible crossover avec Deadpool sur la table ; et pour cela, il a le support de Ryan Reynolds, un acteur qui donne vie au mercenaire à grande gueule de Marvel. Le carambole est complet quand on se rappelle que Levy lui-même sera en charge de la réalisation de Deadpool 3 pour Marvel Studios. C’est ainsi que le média Variety le recueille à travers de récentes déclarations du réalisateur et producteur.

Stranger Things et Deadpool : le crossover le plus fou

« Ryan Reynolds et moi essayons de comprendre comment nous pourrions rendre possible un croisement entre Deadpool et Stranger Things. Nous ne l’avons pas encore résolu, mais c’est sur la table », a lui-même reconnu Shawn Levy. Rappelons que Ryan Reynolds et Shawn Levy ont déjà travaillé ensemble sur des films comme Free Guy ou The Adam Project, ce dernier pour Netflix.

Bien sûr, l’idée semble complètement absurde si l’on réfléchit à la relation qu’il pourrait y avoir entre les deux franchises, d’autant plus lorsque les droits de Stranger Things appartiennent à Netflix et ceux de Deadpool à Disney. Bien qu’il semble y avoir un petit fil d’espoir; Et il semblerait que Levy ait le support de Kevin Feige, président de Marvel Studios, pour la conception de l’univers cinématographique de Stranger Things.

« et, nous construisons l’univers cinématographique de Stranger Things, et maintenant que je passe du temps avec Kevin Feige, j’apprends beaucoup sur la façon de gérer un univers. Donc, je prends ces compétences et je les applique à l’univers cinématographique de Stranger Things. »

Bien qu’à la réflexion, voir Deadpool écraser des monstres dans le monde à l’envers vaudrait la peine d’être vu …

Source | Variety