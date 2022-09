Les développeurs peuvent désormais s’abonner pour recevoir plus de demandes d’API WeatherKit

Suite à la sortie d’iOS 16 au public lundi, Apple a maintenant annoncé que les développeurs peuvent enfin s’abonner pour obtenir plus de demandes d’API WeatherKit. Avec cette API, les applications tierces peuvent obtenir des données fournies par Apple Weather dans le cadre de la transition Dark Sky.

En 2020, Apple a acquis Dark Sky – une plate-forme de prévisions météorologiques populaire disponible pour iOS et Android. Comme l’application Android a été abandonnée, Apple a commencé à implémenter nativement certaines des fonctionnalités de Dark Sky dans iOS. Avec iOS 16, la société a introduit WeatherKit, une nouvelle API qui fournit aux applications tierces un accès aux informations météorologiques.

Pendant la période de test bêta d’iOS 16, les développeurs pouvaient essayer le nouveau service sans frais supplémentaires. Alors que l’API continuera d’être disponible gratuitement avec certaines limites, les développeurs peuvent désormais s’abonner pour augmenter le nombre de requêtes que leurs applications peuvent faire à l’API WeatherKit.

Comme détaillé sur le site Web Apple Developer, chaque membre du programme Apple Developer a accès à 500 000 requêtes API WeatherKit par mois. Cependant, si une application a besoin de plus de demandes, le développeur doit payer un abonnement.

WeatherKit apporte des informations météorologiques précieuses à vos applications et services grâce à un large éventail de données qui peuvent aider les gens à rester à jour, en sécurité et préparés. Il est facile d’utiliser WeatherKit dans vos applications pour iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, tvOS 16 et watchOS 9 avec une API Swift spécifique à la plateforme, et sur toute autre plateforme avec une API REST. Jusqu’à 500 000 appels d’API par mois sont inclus dans l’adhésion au programme pour développeurs Apple. Et maintenant, les titulaires de compte peuvent s’abonner à plus d’appels dans l’application Apple Developer.