iOS 16 apporte un nouvel écran de verrouillage pour iPhone, mais il y a encore certaines choses que vous ne pouvez pas changer

iOS 16 est enfin là, et il est livré avec un nouvel écran de verrouillage personnalisable pour iPhone. Pour la première fois, les utilisateurs d’iPhone peuvent non seulement créer plusieurs écrans de verrouillage avec différents fonds d’écran, mais également modifier des aspects de l’interface tels que la police, les couleurs et ajouter des widgets. Mais il y a encore certaines choses que vous ne pouvez pas changer sur l’écran de verrouillage de l’iPhone avec iOS 16.

Le nouvel écran de verrouillage de l’iPhone dans iOS 16

Comme nous l’avons largement couvert au cours des trois derniers mois, le nouvel écran de verrouillage d’iOS 16 est différent, mais en même temps, il semble extrêmement familier. En effet, Apple a conservé certains aspects fondamentaux de l’interface iOS malgré les dernières modifications.

Les fonds d’écran interagissent désormais avec l’heure sur l’écran de verrouillage grâce à des fonctionnalités d’intelligence artificielle qui identifient et séparent les objets dans les images. Il existe également différentes options de filtre pour appliquer une coloration spécifique aux photos ou même les rendre en noir et blanc. Mais les mises à jour de l’écran de verrouillage de l’iPhone vont bien au-delà.

Il existe maintenant huit styles d’horloge différents que vous pouvez choisir pour l’écran de verrouillage, et vous pouvez le personnaliser avec la couleur de votre choix. Une autre nouveauté attendue depuis longtemps par les utilisateurs d’iPhone est la possibilité d’ajouter des widgets à l’écran de verrouillage afin de visualiser des informations rapides en un coup d’œil.

Les développeurs ont accès à une API publique afin qu’ils puissent créer leurs propres widgets pour l’écran de verrouillage iOS 16. Il s’agit certainement d’une excellente mise à niveau pour iPhone, mais le nouvel écran de verrouillage présente toujours des limitations qui peuvent gêner certains utilisateurs.

Des choses que tu ne peux pas changer

Par exemple, vous ne pouvez pas déplacer l’horloge sur l’écran, pas même les widgets. Tous les éléments ont une grille fixe. Lorsque vous ajoutez des widgets à l’écran de verrouillage, ils s’alignent automatiquement à droite ou au centre de l’écran, selon leur taille. Il n’y a aucun moyen de laisser un espace vide entre un widget et un autre.

Les boutons de la lampe de poche et de l’appareil photo sur l’écran de verrouillage ? Vous ne pouvez pas non plus les modifier. Une autre chose à garder à l’esprit est que ces widgets ne sont pas interactifs – la seule chose qu’ils peuvent faire est de vous rediriger vers leur application respective.

Avec les activités en direct, les développeurs pourront créer des cartes d’écran de verrouillage mises à jour en temps réel avec des informations riches, ce qui peut être utile pour afficher les détails d’un trajet ou d’un match sportif Uber. Cependant, cette API n’est pas encore disponible pour les applications tierces. Il convient de noter que le nouvel écran de verrouillage est exclusif à l’iPhone et qu’il ne sera pas disponible dans iPadOS 16 pour iPad.

Bien sûr, iOS 16 est livré avec plus qu’un nouvel écran de verrouillage. Cela inclut un mode de mise au point amélioré avec de nouveaux filtres, des options pour modifier et annuler l’envoi d’iMessages, des mots de passe, du texte en direct pour les vidéos, une dictée plus intelligente, une application d’accueil repensée et bien plus encore.

Si vous souhaitez découvrir le nouvel écran de verrouillage, consultez notre guide détaillé sur l’installation d’iOS 16 sur votre iPhone.

