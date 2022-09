Sony dévoile la version jointe Xperia 1 IV avec un ventilateur, des ports HDMI et Ethernet

Quelque chose à espérer : les accessoires pour améliorer les jeux sur smartphones ne sont pas nouveaux, mais la dernière annonce de Sony porte les choses à un nouveau niveau. La prochaine version jointe Xperia de la société montre qu’elle prend au sérieux les sports électroniques et le streaming en ce qui concerne les jeux mobiles.

Sony a dévoilé cette semaine une version jointe qui ajoute une gamme surprenante de fonctionnalités à son nouveau smartphone Xperia 1 IV. La page produit de l’accessoire confirme qu’il sera mis en vente le 14 octobre pour 23 100 yens (environ 160 $). Bien qu’une page de produit pour l’appareil soit apparue sur les magasins en ligne de Sony pour les territoires asiatiques comme le Japon, Taïwan et Hong Kong, elle n’est pas encore apparue sur le site Web américain de la société.

La fonction principale du Xperia Stream XQZ-GG01 est un ventilateur pour garder le téléphone au frais tout en jouant à des jeux haut de gamme. Les températures élevées sont toujours une préoccupation lors de la lecture de certains jeux mobiles, et d’autres sociétés vendent des ventilateurs de téléphone similaires depuis un certain temps, mais le flux Xperia combine cette fonctionnalité avec quatre ports de câble.

Le port USB-C et le socket audio 3,5 mm ne sont pas surprenants, mais le port Ethernet et la sortie HDMI 120 Hz distinguent le Xperia Stream des autres accessoires téléphoniques. Les professionnels de l’esport ont fourni à Sony une contribution à la conception de l’accessoire, et les ports sont des fonctionnalités utiles pour les joueurs et les streamers.

La plupart des utilisateurs occasionnels jouent probablement à des jeux mobiles lors de leurs déplacements, où il n’y a pas besoin de HDMI ou d’Ethernet. Cependant, le câblage de la vidéo et d’Internet dans un téléphone a plus de sens chez un streamer ou sur un site d’esports. Asus propose des stations d’accueil fixes avec des fonctionnalités similaires, mais le Xperia Stream permet aux utilisateurs d’accéder aux mêmes fonctionnalités avec le téléphone entre leurs mains.

Sony proposera également une application « Améliorateur de jeu » avec la version jointe qui offre aux utilisateurs un niveau de fonctionnalité de surveillance et de personnalisation qui ressemble aux applications de jeu sur PC telles que MSI Afterburner. Le logiciel affiche des informations telles que la fréquence d’images, l’utilisation de la RAM et la puissance de charge. Il comprend également des commandes pour la rotation du ventilateur, les limites thermiques et le taux de rafraîchissement de l’écran.

La version jointe est un accessoire haut de gamme pour le Xperia 1 IV déjà haut de gamme de Sony, qui sera expédié ce mois-ci. À partir de 1 600 $, le téléphone phare arbore le tout premier véritable objectif à zoom optique sur un téléphone. Fonctionnant sur le Qualcomm Snapdragon Gen 1 avec 12 Go de RAM, le Xperia 1 IV peut enregistrer des vidéos à 4K 120fps et dispose d’un écran 6,5 pouces 4K HDR OLED 120Hz. Sony le positionne comme le téléphone de photographie ultime, et peut-être que son accessoire récemment dévoilé peut également en faire l’un des meilleurs téléphones de jeu.

Le Xperia Stream pourra être essayé lors du Tokyo Game Show 2022 qui aura lieu du 15 au 18 septembre.