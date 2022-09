Apple a finalement mis iOS 16 à la disposition de tous les utilisateurs lundi, et la mise à jour comprend des fonctionnalités tant attendues telles que le nouvel écran de verrouillage personnalisable, ainsi que des améliorations d’applications telles que Musique, Mail et Messages. La société a également annoncé discrètement une nouvelle fonctionnalité appelée « Clean Energy Charging » à venir plus tard cette année. Continuez à lire pendant que nous détaillons comment cette fonctionnalité est censée fonctionner.

Au bas du communiqué de presse iOS 16 partagé par Apple aujourd’hui, la société mentionne une nouvelle fonctionnalité nommée « Clean Energy Charging » qui n’a jamais été discutée auparavant. Selon une brève description d’Apple, la nouvelle option réduira l’empreinte carbone de l’iPhone en optimisant les temps de charge.

Voici ce que dit l’entreprise :

Clean Energy Charging vise à réduire l’empreinte carbone de l’iPhone en optimisant les temps de charge lorsque le réseau utilise des sources d’énergie plus propres.

Il n’y a pas d’autres détails officiels sur le fonctionnement de Clean Energy Charging. Cependant, Netcost-security.fr trouvé quelques informations sur cette fonctionnalité en analysant le code iOS 16.

Comment la charge d’énergie propre pourrait fonctionner

La dernière version d’iOS dispose d’un nouveau démon (un processus qui s’exécute en arrière-plan) qui collecte les données d’émission de carbone auprès de l’autorité locale d’équilibrage de charge (comme l’US EIA) en fonction de l’emplacement de l’appareil. Ensuite, iOS télécharge également une prévision des émissions de carbone à partir d’un serveur. Avec toutes ces données combinées, le système contrôle quand Clear Energy Charging entre en action.

En conséquence, iOS 16 attendra pour charger l’iPhone à un moment où les réseaux électriques sont moins contraints et où une plus grande capacité d’énergie propre est disponible. Avec les récentes inquiétudes concernant la capacité du réseau électrique dans des États américains comme le Texas et la Californie, cette fonctionnalité ne pouvait pas arriver à un meilleur moment – ​​et sera certainement très utile pour d’autres produits Apple également.

iOS dispose déjà d’autres fonctionnalités d’optimisation de la charge, mais celles-ci visent à préserver la santé de la batterie interne de l’iPhone en maintenant la charge à 80 % pendant la nuit. On ne sait pas exactement quand la fonction Clear Energy Charging sera disponible pour les utilisateurs, mais il est probable qu’elle viendra avec une future mise à jour iOS 16.

