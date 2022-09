Widgetsmith ajoute des widgets d’écran de verrouillage, de nouvelles fonctionnalités de photos, des URL personnalisées, etc.

iOS 16 prend en charge l’ajout de widgets à l’écran de verrouillage de votre iPhone, et Widgetsmith est là pour faire passer cette personnalisation au niveau supérieur. Widgetsmith 4.0 est maintenant disponible sur l’App Store, non seulement avec les widgets de l’écran de verrouillage, mais également avec des améliorations de l’éditeur de widgets, une tonne de nouvelles fonctionnalités pour les widgets, et bien plus encore.

Widgetsmith a fait ses débuts en 2020 parallèlement à la sortie des widgets de l’écran d’accueil dans iOS 14. L’application, créée par David Smith, est rapidement devenue virale car les utilisateurs de TikTok l’ont couronnée comme le meilleur moyen de rendre l’écran d’accueil de votre iPhone « esthétique af ». Depuis lors, l’application a reçu des mises à jour régulières pour améliorer encore sa polyvalence pour la création de widgets d’écran d’accueil.

Désormais, Widgetsmith s’attaque à la dernière fonctionnalité de personnalisation d’Apple : la prise en charge de l’ajout de widgets à l’écran de verrouillage de votre iPhone. Avec iOS 16, vous pouvez ajouter des widgets à votre écran de verrouillage et personnaliser des éléments tels que les couleurs de police, les fonds d’écran, etc.

Par défaut, Apple propose des widgets pour bon nombre de ses applications de stock. Tout comme il l’a fait avec les widgets de l’écran d’accueil, Widgetsmith fait passer les choses au niveau supérieur. Vous pouvez créer un nombre infini de widgets personnalisés pour l’écran de verrouillage de votre iPhone, allant de choses comme les photos, la météo, l’heure, le comptage des pas et bien plus encore.

Il existe trois tailles différentes de widgets d’écran de verrouillage pris en charge par iOS 16, et Widgetsmith propose des options pour les trois. Vous pouvez créer des widgets de texte, qui apparaissent dans la zone directement au-dessus de l’heure sur votre écran de verrouillage, ainsi que des options circulaires et rectangulaires en dessous de l’heure.

Widgetsmith vous permet également de personnaliser entièrement l’un des widgets que vous créez. Vous pouvez modifier la police, les couleurs du texte et des icônes, les conceptions de choses comme le comptage des pas et les horloges, et bien plus encore. Tout comme nous l’avons vu avec le support de Widgetsmith pour la personnalisation de l’écran d’accueil, vous pouvez vous déchaîner ici.

La mise à jour d’aujourd’hui de Widgetsmith inclut également certaines modifications qui profitent également aux widgets de l’écran d’accueil. L’éditeur de widgets a été repensé pour être plus cohérent et rationalisé, ce qui facilite le déplacement entre les différents paramètres et options de personnalisation.

Widgetsmith 4.0 intègre désormais directement les autres applications de David Smith, notamment Pedometer++, Wokouts++, CalZones, etc. Ceux-ci peuvent tous être ouverts automatiquement chaque fois que vous appuyez sur un widget pertinent. De plus, vous pouvez désormais joindre des URL personnalisées aux widgets.

Ces URL personnalisées peuvent être attachées à un widget de sorte que chaque fois que vous appuyez sur ce widget, il ouvre l’URL. Cela résout l’une des plus grandes limitations des widgets, à savoir que le fait d’appuyer sur un widget ne peut vous amener qu’à l’application dans laquelle le widget a été créé.

Enfin, Widgetsmith prend désormais également en charge la possibilité d’isoler les personnes dans les images de leur arrière-plan ainsi que d’importer des images avec transparence. Cela indique que vous pouvez ajouter des widgets à votre écran de verrouillage ou à votre écran d’accueil qui ne sont que le sujet d’une image, sans l’arrière-plan d’origine. Smith explique :

Vous pouvez désormais isoler les personnes affichées dans un widget photo en supprimant l’arrière-plan. Cela permet des effets vraiment sympas lorsqu’il est associé à un fond d’écran qui correspond à la couleur d’arrière-plan du widget. De plus, vous pouvez faire glisser et déposer des images d’autres sources dans Widgetsmith ou les charger à partir de fichiers qui incluent la transparence et la couleur d’arrière-plan de votre widget apparaîtra désormais.

Les notes de version pour Widgetsmith 4.0 de l’App Store :

Un éditeur de widgets amélioré pour rendre la création et la configuration des widgets plus simples et plus intuitives.

Widgetsmith fournit un large éventail de widgets d’écran de verrouillage dans tous les nouveaux styles.

La possibilité d’isoler les personnes dans les images de leur arrière-plan et d’importer des images avec transparence.

Un ensemble robuste de nouveaux outils qui se lancent automatiquement dans Widgetsmith chaque fois qu’un widget est sélectionné. Ceux-ci sont contextuels à chaque widget. Par exemple, appuyer sur un widget météo fait apparaître les prévisions météo pour l’emplacement sélectionné.

Widgetsmith est disponible sur l’App Store en téléchargement gratuit avec un abonnement intégré de 1,99 $ par mois ou 19,99 $ par an pour débloquer l’expérience complète.

