Federico Viticci approfondit iOS 16 avec un test annuel : « Apple s’amuse à nouveau »

Notre ami Federico Viticci à MacStories est de retour avec son test annuel complet de la dernière version du logiciel d’Apple. Cette année, Viticci a examiné en profondeur tout ce que vous devez savoir sur iOS 16 : « La personnalisation est de retour, et Apple s’amuse à nouveau. »

iOS 16 a été mis à la disposition des utilisateurs d’iPhone du monde entier aujourd’hui, après trois mois de tests bêta. L’test de Viticci vous donne un aperçu détaillé des nouveautés, de l’impact de ces nouvelles fonctionnalités sur votre vie quotidienne avec votre iPhone et de ce qui reste à venir.

Viticci postule que si les fonctionnalités matérielles de l’iPhone sont généralement ce qui «surprend» les utilisateurs, iOS 16 a des fonctionnalités qui accomplissent quelque chose de similaire. « Les surprises liées aux logiciels sont plus rares sur iOS ces jours-ci », dit-il. Comme le dit Viticci, « iOS 16 marque le retour triomphal d’Apple à la personnalisation des utilisateurs ».

Différent d’iOS 14 et des widgets de l’écran d’accueil en 2020, cependant, Vittici considère iOS 16 et le marketing d’Apple comme ayant délibérément pour objectif de rendre votre iPhone « le vôtre ».

Bien sûr, il y a un argument à faire valoir pour que les widgets Lock Screen soient également développés au service d’un nouveau matériel, mais je ne pense pas que cela enlève l’étendue de cette fonctionnalité et la façon dont Apple a créé tout un récit autour des fonds d’écran, des widgets, des photos, et les modes Focus cette année. Comme vous le verrez, l’écran de verrouillage personnalisable sera le personnage principal de cet avis : Je me suis beaucoup amusé à explorer différentes permutations de mon écran de verrouillage cet été, et j’ai pu tester des dizaines de widgets de développeurs tiers, que je vais également présenter dans cette histoire.

