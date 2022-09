Google Fi apporte les appels Wi-Fi et le point d’accès international à l’iPhone, étend la 5G mondiale pour Android

Google Fi déploie aujourd’hui trois mises à jour axées sur l’expérience internationale du MVNO lors de ses déplacements, à commencer par les appels Wi-Fi pour les abonnés iPhone.

Les appels Wi-Fi avec Google Fi arrivent maintenant sur l’iPhone après des années de Google Fi ne prenant en charge qu’Android. C’est idéal dans les grands bâtiments ou sous terre dans le métro, ainsi qu’à l’international. Si le Wi-Fi et le mobile sont disponibles, Google indique qu’il « acheminera votre appel vers celui qui vous offre la meilleure connexion ». Les instructions de configuration sont disponibles ici.

Pendant ce temps, l’iPhone prend désormais en charge la connexion de points d’accès internationaux si vous êtes sur les forfaits Flexible et Unlimited Plus de FI. Avec ces deux mises à jour et le lancement du VPN de l’année dernière, la prise en charge de Fi pour les appareils iOS s’améliore, mais elle n’offre toujours pas la 5G aux États-Unis.

La dernière mise à jour est destinée aux utilisateurs d’Android. La couverture du réseau 5G international avec Google Fi est désormais proposée dans 26 pays supplémentaires avec un total de 39 :

L’Autriche Allemagne Luxembourg Slovénie Bahreïn Grèce Malte France Belgique Hong Kong Pays-Bas Suède Bulgarie Islande Nouvelle-Zélande Suisse Canada Irlande Pologne Taïwan Chine Israël le Portugal Thaïlande Croatie Italie Qatar Turquie Tchéquie Japon Roumanie Emirats Arabes Unis Finlande Corée Arabie Saoudite Royaume-Uni France Koweit Slovaquie

Ce n’est également plus une exclusivité Pixel et fonctionnera avec les Samsung Galaxy S22, S22 + et S22 Ultra. Le Google MVNO a ajouté qu’il « étendra la couverture 5G à davantage de pays au fil du temps ».

