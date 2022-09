Adieu à la reine Elizabeth, la reine des médias sociaux et de la technologie

La reine Elizabeth II est décédée à 96 ans : elle a été l’une des protagonistes de la dernière ère sociale.

Elizabeth II, a été la première en bien des choses. Aussi d’un point de vue technologique. Toujours dans l’air du temps. Le premier royal de l’histoire à adopter le courrier électronique, la télévision 3D, Twitter. Fascinée par le progrès, les nouvelles technologies, elle est aussi devenue une icône du web. Pour les regards sévères, l’expressivité éloquente, les grimaces, les costumes monochromes. La reine Elizabeth est également devenue la protagoniste de mèmes amusants qui ont peuplé le Web. Parmi ceux-ci, il y aura ceux qui se sont moqués de sa prétendue immortalité. Maintenant, sur le net, il y a des messages de condoléances pour la reine inoxydable. Les jours du souvenir commencent.

Première émission de radio en 1940

C’était en 1940 et la reine était toujours la princesse Elizabeth. À côté d’elle se trouvait Margaret, sa sœur, et elle pose ses lèvres sur l’un des microphones de la BBC. Il le fait pour rassurer les enfants, effrayés par le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Il dit: « Tout ira bien », le message est entendu au Royaume-Uni, en Australie et au Canada.

Premier sacre télévisé

1953. Abbaye de Westminster. Pour la première fois, un sacre est diffusé à la télévision. Selon le site Web de la famille royale, il y avait 27 millions de téléspectateurs au Royaume-Uni.

Son premier e-mail en 1976

La reine Elizabeth a battu tout le monde sur Internet. Le 26 mars 1976, e Arpanet venait d’arriver au Royal Signals and Radar Establishment, un centre de recherche en télécommunications à Malvern, en Angleterre. La reine voulait tester la connexion elle-même. C’est Peter Kirstein qui a créé son compte e-mail, en choisissant le nom d’utilisateur « HME2 ». Voici Sa Majesté Elizabeth II. « Il n’avait qu’à appuyer sur quelques boutons », se souvient-il. La reine suit les instructions, envoie le texte et devient l’un des premiers chefs d’État à envoyer un e-mail.

Le site en 1997

Au cours d’une année difficile pour la monarchie britannique après la mort tragique de Lady Diana, la reine a lancé son premier site Web, lors d’une visite à la Kingsbury High School de Londres.

La visite au siège de Google

En 2008, la reine a visité le siège britannique de Google. La famille royale a également partagé une vidéo de la tournée sur sa page YouTube officielle.

Le message de Noël en 3D

Chaque année, la reine Elizabeth enregistre un message de Noël. Chaque année, elle retrace les temps forts et les projets à venir, une façon d’être proche des siens le jour de la fête. Le 25 décembre 2012, cependant, il fait quelque chose de différent. Pour la première fois, il enregistre et distribue sa vidéo de Noël en 3D. L’an dernier pourtant, le traditionnel discours de Noël du souverain débarquait sur Amazon.

Son premier tweet en 2014

Le premier tweet remonte à 2014. Après avoir visité le London Science Museum, la reine décide d’entrer officiellement sur la plateforme. « C’est un plaisir d’ouvrir l’exposition sur l’ère de l’information au @ScienceMuseum aujourd’hui et j’espère que les gens apprécieront de la visiter. Elizabeth R « , écrit le 24 octobre 2014. Obtient 36 000 likes.

Le premier post sur Instagram en 2019

Egalement lors d’une visite au London Science Museum. Nous sommes en mars 2019 et la reine publie une photo d’une lettre accrochée au musée qui a été écrite à son arrière-grand-père, le prince Albert, par Charles Babbage, le premier pionnier de l’informatique au monde. « Aujourd’hui, j’ai eu le plaisir de découvrir les initiatives de codage des ordinateurs pour enfants et il me semble approprié de publier ce post sur Instagram, au Science Museum qui soutient depuis longtemps la technologie, l’innovation et inspire la prochaine génération d’inventeurs », a-t-il écrit.

Le premier appel vidéo

Juin 2020, la reine Elizabeth a 94 ans et choisit Zoom pour son premier appel vidéo public. La reine s’est entretenue avec sa fille, la princesse Anne, pendant la semaine des soignants pour exprimer sa gratitude aux soignants.