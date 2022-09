Le discours sur l’apprentissage automatique d’Apple se concentre sur les avantages pour l’accessibilité et la santé

Les projets d’apprentissage automatique d’Apple couvrent presque tous les aspects des activités de l’entreprise, mais dans un nouveau discours lors d’une conférence sur l’IA, un cadre supérieur a parlé spécifiquement des avantages pour l’accessibilité et la santé.

Ge Yue, vice-présidente d’Apple et directrice générale d’Apple Greater China, a prononcé son discours lors de la conférence mondiale sur l’intelligence artificielle 2022 à Shanghai…

Rapports NPR :

« Nous savons que l’apprentissage automatique peut aider les utilisateurs handicapés à offrir indépendance et commodité », a-t-elle déclaré, « y compris les malvoyants, les malentendants, les personnes souffrant de handicaps physiques et moteurs et les personnes souffrant de troubles cognitifs ».

Elle a déclaré que « l’apprentissage automatique joue un rôle crucial » dans l’espoir d’Apple que ses produits « peuvent aider les gens à innover et à créer, et à fournir le support dont ils ont besoin dans leur vie quotidienne ».

Ge Yue a donné l’exemple de la fonctionnalité Assistive Touch sur Apple Watch, que la société a introduite l’année dernière, parallèlement au suivi oculaire sur iPad.

Pour prendre en charge les utilisateurs à mobilité réduite, Apple introduit une nouvelle fonctionnalité d’accessibilité révolutionnaire pour Apple Watch. AssistiveTouch pour watchOS permet aux utilisateurs présentant des différences au niveau des membres supérieurs du corps de profiter des avantages d’Apple Watch sans jamais avoir à toucher l’écran ou les commandes.

À l’aide de capteurs de mouvement intégrés tels que le gyroscope et l’accéléromètre, ainsi que du capteur de fréquence cardiaque optique et de l’apprentissage automatique sur l’appareil, Apple Watch peut détecter des différences subtiles dans les mouvements musculaires et l’activité des tendons, ce qui permet aux utilisateurs de déplacer un curseur sur l’écran à travers un série de gestes de la main, comme un pincement ou une serrement. AssistiveTouch sur Apple Watch permet aux clients qui ont des différences de membres de répondre plus facilement aux appels entrants, de contrôler un pointeur de mouvement à l’écran et d’accéder au centre de notification, au centre de contrôle, etc.