Prosser: l’iPhone SE de nouvelle génération aura le même design (form factor) que l’iPhone XR

Apple a présenté cette année une nouvelle génération d’iPhone SE, son téléphone le plus abordable. Alors que l’iPhone SE 2022 a conservé le même design que la génération précédente, qui est basée sur l’iPhone 8, il semble que les choses seront bien différentes avec le prochain modèle. D’après YouTuber Jon Prosserle prochain iPhone SE aura le même design (form factor) que l’iPhone XR.

Prosser a rendu compte du podcast «Geared Up» avec Andru Edwards et Jon Rettinger (via Apple Trackr) que l’iPhone SE de prochaine génération, également appelé iPhone SE 4, sera « juste un iPhone XR ». Cela implique qu’Apple abandonnera l’ancien design (form factor) de l’iPhone 8 avec d’énormes lunettes et un bouton Accueil au profit d’un design plus moderne avec des lunettes réduites, une encoche et Face ID.

Alors que l’iPhone SE actuel dispose d’un écran LCD de 4,7 pouces, l’iPhone XR (qui n’est plus vendu par Apple) dispose d’un écran LCD plus grand de 6,1 pouces. L’iPhone XR présente également d’autres avantages par rapport à l’iPhone SE 2022, comme une batterie nettement plus grande.

D’autres détails sur le nouvel iPhone SE restent flous à ce stade. Dans le passé, Apple a ajouté sa dernière puce à l’iPhone SE d’entrée de gamme – le modèle actuel utilise la même puce A15 Bionic que l’iPhone 13. Cependant, avec des rumeurs pointant vers certains modèles d’iPhone 14 conservant la puce A15, la même chose pourrait être vrai pour le prochain iPhone SE.

En ce qui concerne les caméras, l’iPhone SE 2022 et l’iPhone XR ont des capteurs très similaires avec une seule caméra arrière de 12 mégapixels avec F/1.8 ouverture et une caméra frontale de 7 mégapixels avec F/2.2 ouverture. Bien sûr, Apple pourrait améliorer les capteurs de l’appareil photo pour le prochain iPhone SE, ou au moins ajouter de nouvelles fonctionnalités logicielles comme le mode nuit (qui reste indisponible sur l’iPhone d’entrée de gamme).

L’iPhone SE s’agrandit

D’un autre côté, les fans de téléphones plus petits peuvent ne pas être satisfaits de l’agrandissement de l’iPhone SE. Lorsque le premier iPhone SE a été annoncé en 2016, Apple a fait valoir qu’il était conçu pour les personnes qui aiment les petits téléphones. Après tout, l’iPhone SE 2016 était basé sur l’iPhone 5s. Même maintenant, l’iPhone SE actuel est beaucoup plus petit que les autres modèles d’iPhone, à l’exception de l’iPhone mini.

Dans le même temps, la demande pour l’iPhone SE 2022 a été assez faible, ce qui suggère que les gens ne sont plus intéressés par l’achat d’un iPhone avec un design datant d’il y a près de dix ans. Le plus petit écran se traduit également par une batterie plus petite, ce qui est une plainte constante des propriétaires d’iPhone SE.

Remplacer l’iPhone SE actuel par un nouveau téléphone basé sur l’iPhone XR qui coûte environ 400 $ pourrait faire de l’appareil un succès.

Nous ne savons pas non plus quand exactement Apple prévoit de présenter un nouvel iPhone SE. La dernière fois, il a fallu deux ans entre le lancement de l’iPhone SE de deuxième génération et celui de troisième génération. Jusque-là, si vous envisagez d’acheter l’iPhone SE actuel, il existe de bonnes affaires sur Amazon.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :