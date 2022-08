Actu : l’iPhone 14 Pro aura un nouveau capteur ultra-large avec des pixels plus grands

Apple dévoilera enfin l’iPhone de prochaine génération la semaine prochaine, le 7 septembre. Et selon les rumeurs, les modèles d’iPhone 14 Pro devraient être dotés d’un nouvel écran et également d’appareils photo améliorés. L’analyste Ming-Chi Actu a maintenant annoncé que les modèles d’iPhone haut de gamme de cette année comporteront un nouvel objectif ultra-large avec des pixels plus grands.

Actu a rapporté Twitter que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront équipés d’un nouvel objectif ultra-large avec un capteur plus grand, ce qui devrait également se traduire par des pixels plus grands. Avoir un capteur avec des pixels plus grands permet de capturer des images avec plus de lumière et moins de bruit sans astuces de post-traitement, ce qui est idéal pour les situations de faible luminosité.

Actuellement, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont dotés d’un objectif ultra-large de 12 mégapixels avec des pixels de 1,0 µm (micromètre). L’analyste prédit que l’objectif ultra-large des modèles Pro de cette année aura des pixels de 1,4 µm. Cependant, les nouveaux composants sont jusqu’à 70 % plus chers que les composants actuels.

Toujours selon Actu, Sony, Minebea, VCM, Largan et LG Innotek seront chargés de fournir les composants de la caméra ultra-large du nouvel iPhone 14 Pro.

Plus de mises à niveau de caméra à venir sur iPhone 14 Pro

Des rapports précédents ont révélé que l’objectif ultra-large n’est pas le seul à être mis à niveau avec l’iPhone 14 Pro. Les nouveaux modèles devraient avoir un nouvel objectif large de 48 mégapixels capable de filmer des vidéos en résolution 8K. La caméra frontale, quant à elle, aura un plus grand F/Capteur d’ouverture de 1,9 avec autofocus, ce qui se traduira également par de meilleures images dans des scénarios de faible luminosité.

Malheureusement, on ne peut pas en dire autant des modèles d’entrée de gamme de la gamme iPhone 14. En plus de conserver le même design que l’iPhone 13, l’iPhone 14 plus abordable comportera des caméras similaires à son prédécesseur et une puce A15 Bionic légèrement améliorée avec plus de RAM et un meilleur GPU.

La plus grande mise à niveau de l’iPhone d’entrée de gamme cette année sera l’ajout d’un nouveau modèle de 6,7 pouces qui remplacera l’iPhone mini.

Quant à l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro, les deux appareils auront des mises à niveau plus importantes avec des batteries plus grandes et un nouvel écran qui prend en charge la fonction toujours allumée, ainsi qu’une caméra frontale en forme de pilule au lieu de l’encoche traditionnelle. Les analystes estiment que la gamme iPhone 14 Pro deviendra plus chère que les modèles actuels.

Apple organisera son prochain événement spécial le mercredi 7 septembre. Comme d’habitude, Netcost-security.fr bénéficiera d’une couverture complète pendant et après l’événement.

