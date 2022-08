Duolingo annonce une nouvelle application ‘Math’ axée sur les enfants et plus de fonctionnalités à venir sur d’autres applications

Duolingo a annoncé vendredi une nouvelle application « Math » lors de sa quatrième conférence annuelle Duocon. Duolingo Math, comme son nom l’indique, aidera les gens (en particulier les enfants) à apprendre et à améliorer leurs compétences en mathématiques de manière amusante et intuitive.

Le nouveau Duolingo Math a été annoncé pour la première fois l’année dernière par le PDG de l’entreprise, Luis von Ahn, à Duocon 2021. Et maintenant, nous avons enfin appris plus de détails sur l’application.

Ceux qui ont déjà utilisé l’application principale Duolingo pour apprendre une nouvelle langue trouveront l’expérience Duolingo Math assez familière. La plateforme propose des leçons et des exercices comme s’il s’agissait de mini-jeux pour défier les élèves. Il s’agit de la première application de Duolingo qui va au-delà du langage, bien que la société affirme que « les mathématiques peuvent être considérées comme un langage universel ».

Les leçons sont divisées en unités, afin que les utilisateurs puissent choisir ce qu’ils veulent apprendre et pratiquer. Luis von Ahn dit que l’idée principale de la nouvelle application est de rendre amusant le processus d’apprentissage des concepts mathématiques de base. Cependant, l’entreprise n’exclut pas l’idée d’inclure des exercices plus complexes à l’avenir.

Nouvelles fonctionnalités à venir dans d’autres applications Duolingo

Mais, Duolingo Math n’est pas la seule annonce aujourd’hui. Pendant Duocon, Duolingo a également annoncé de nouvelles fonctionnalités à venir pour ses autres applications.

Par exemple, les utilisateurs pourront apprendre le zoulou, une langue parlée en Afrique australe. De plus, Duolingo et Duolingo ABC (qui aide les enfants à apprendre à lire) seront repensés. Parmi les mises à jour, il y a un nouveau « chemin » qui montrera la progression de l’utilisateur à travers chaque leçon.

Toutes les vidéos Duocon 2022 sont disponibles sur le site officiel de Duolingo. En plus du contenu sur les nouvelles fonctionnalités annoncées aujourd’hui, il y a aussi des discussions sur les langues, l’enseignement aux enfants, et plus encore. Quant à Duolingo Math, les utilisateurs intéressés peuvent désormais s’inscrire sur une liste d’attente pour l’application. Dans un premier temps, Duolingo Math sera disponible exclusivement pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad et uniquement en anglais.

