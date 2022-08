Testé : batterie externe magnétique sans fil Excitrus 100 W

Avec autant de batteries portables disponibles de nos jours, il peut être difficile pour une entreprise de se démarquer, mais la batterie portable magnétique sans fil Excitrus 100W y parvient de plusieurs façons.

Tout d’abord, la finition en tissu vert le rend visuellement distinctif. Mais plus important encore, les capacités qu’il offre vont, je pense, toucher le sweet spot pour beaucoup…

Choisir une batterie portable

J’ai utilisé tous les types de batterie portable, des plus petits destinés à simplement faire fonctionner un iPhone pendant une longue journée de voyage, à ceux conçus pour que vous soyez heureux pendant un week-end complet hors réseau.

Le choix de la batterie portable adaptée à vos propres besoins dépendra de l’utilisation que vous comptez en faire. Il y a bien sûr un équilibre entre capacité d’une part, et taille/poids/prix d’autre part.

Pour la plupart, je pense que le point idéal est une batterie portable qui se recharge rapidement, se glisse facilement dans un sac, gardera un iPhone chargé pendant un week-end, mais a également le pouvoir de faire fonctionner un MacBook toute la journée si nécessaire. C’est le marché cible de l’Excitrus. De plus, le chargement de l’iPhone est sans fil, mais nous y reviendrons.

Excitrus : apparence et sensation

L’Excitrus mesure environ 8 pouces sur 3 pouces sur un pouce et pèse un peu plus d’une livre. C’est un peu lourd pour la poche, mais se glissera avec plaisir dans n’importe quel sac.

L’apparence de l’appareil est l’un de ses arguments de vente. La plupart des batteries portables sont assez anonymes, le noir étant la couleur dominante en évidence. L’Excitrus, en revanche, est d’une belle couleur verte. Il y a un contour en plastique noir brillant, mais le reste est recouvert d’un tissu qui a à la fois une apparence et une sensation de qualité supérieure. La sensation offre également une prise solide, ce qui l’empêche de glisser de vos mains.

Le côté charge sans fil est indiqué par une croix blanche, et le logo Excitrus. Cela fonctionne avec n’importe quel iPhone MagSafe, AirPods et tout appareil prenant en charge la charge Qi.

Un côté a un bouton d’alimentation, l’autre un écran blanc, indiquant le pourcentage restant. Le dessus a un port USB-A et deux ports USB-C, dont l’un est à la fois en entrée et en sortie, tandis que l’autre est uniquement en sortie.

Caractéristiques

Capacité de 20 800 mAh

Sortie PD 100W

Entrée PD 65W

Affichage numérique avec indication de l’état de charge

Charge sans fil 15W

La sortie combinée maximale est de 103 W, et vous pouvez en tirer 100 W à partir d’un seul port USB-C, ce qui le rend adapté à n’importe quel MacBook, y compris le MacBook Pro 16 pouces.

Comme toujours, charger ou alimenter plusieurs appareils réduira la puissance disponible sur n’importe quel port, mais il peut faire face à l’alimentation simultanée de petits MacBook, iPad Pro, iPhone et AirPods.

La batterie portable elle-même se charge à 65 W et, en utilisant le chargeur de mon MacBook, j’ai obtenu une charge de 70 % en une heure et une charge complète en moins de deux heures.

MagSafe en tout sauf le nom

Vous remarquerez que le nom complet de l’appareil est l’Excitrus 100W Magnétique Banque d’alimentation sans fil, et non Excitrus 100W MagSafe Banque d’alimentation sans fil. C’est probablement parce que l’entreprise n’a pas payé les frais de licence requis pour utiliser la marque MagSafe.

Cependant, je n’ai trouvé aucune différence dans la pratique entre cela et un chargeur MagSafe. Mon iPhone 13 Pro Max se fixe magnétiquement au chargeur dans la bonne position pour charger, et la connexion est tout aussi solide. Mon téléphone est resté fermement en place lorsque je tenais le chargeur à un angle de 45 degrés, et même juste tenu quand je l’ai très soigneusement retourné (pas que je le recommanderais!).

Utilisé

Pour charger l’iPhone avec n’importe quel modèle MagSafe, placez simplement le téléphone sur le pad et appuyez sur le bouton d’alimentation. Je préférerais que le simple fait de placer le téléphone réveille le chargeur, mais il est également assez facile d’appuyer sur le bouton.

C’est un peu étrange d’avoir l’indicateur de pourcentage de puissance sur le côté opposé – il serait plus logique pour moi de l’avoir juste à côté du bouton d’alimentation.

Pour une utilisation dans les cafés et similaires, c’est un arrangement pratique, et j’ai pu utiliser mon iPhone sur le pad tout en le gardant à 100% de sa capacité.

Le chargeur sans fil fonctionne avec le téléphone dans les deux sens (haut ou bas du téléphone à l’extrémité des ports filaires), ce qui le rend flexible lorsque vous souhaitez utiliser simultanément la charge filaire et sans fil, comme charger votre téléphone et votre MacBook simultanément.

Performance

Ma préférence personnelle pour l’utilisation des batteries portables est que le chargeur les alimente pendant leur utilisation, de sorte que les batteries de l’appareil restent à 100 %. De cette façon, si la batterie portable s’épuise, j’ai toujours toute la capacité disponible sur les appareils. Donc, pour une utilisation prolongée, je vide d’abord la batterie portable, puis les appareils.

L’Excitrus a parfaitement fonctionné de cette façon, me permettant d’utiliser simultanément mon iPhone 13 Pro Max et mon MacBook Pro 16 pouces M1 Max (pour les tâches quotidiennes) sans utiliser aucune alimentation intégrée. Dans ce mode, il a maintenu mon MacBook sous tension pendant 12 heures sans s’épuiser, et la société affirme qu’il maintiendrait un iPhone 13 Pro sous tension pendant 75 heures.

D’autres préfèrent faire fonctionner les appareils sur leurs propres batteries, puis utiliser la batterie portable pour les recharger pendant la nuit ; les 20 800 mAh étaient suffisants pour recharger complètement les deux appareils à partir de 10 % pendant la nuit. Pour les recharges d’iPhone, il offre une charge d’environ 80 % en une heure, sans fil.

Banque d’alimentation sans fil Exitrus : prix et conclusions

La batterie portable magnétique sans fil Excitrus 100W coûte 99 $ – ce qui correspond à la règle générale de payer environ un dollar par watt.

Comme je l’ai dit plus tôt, je pense que cet appareil est idéal pour beaucoup. Il est suffisamment abordable et portable pour être quelque chose que vous pouvez conserver dans le cadre de votre sac technique standard, tout en offrant suffisamment de puissance et de longévité pour répondre aux besoins quotidiens.

La recharge sans fil de l’iPhone est bien sûr plus pratique que d’avoir à utiliser un câble, et je pense que cela va rapidement devenir une fonctionnalité attendue maintenant pour toutes les batteries portables, sauf les plus bas de gamme.

La batterie portable magnétique sans fil Excitrus 100W est disponible sur Amazon ou sur le site Web de l’entreprise.

