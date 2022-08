La scène en boucle que vous n’arrêterez pas de voir (et d’entendre) a Batman comme protagoniste

Depuis quelques mois, The Batman est disponible sur HBO Max, et nombreux sont les fans qui n’ont cessé d’obtenir des détails sur le film de Matt Reeves. Le film qui a commencé à être détesté pour le choix d’avoir choisi Robert Pattinson comme protagoniste est devenu une œuvre très acclamée par le public pour sa grande intrigue policière. Il y a quelques jours, un utilisateur de Twitter a tenté de mélanger l’une des courses-poursuites que nous avons vues dans The Batman avec les thèmes musicaux d’autres films précédents. Et le résultat est tout simplement impressionnant.

À quoi aurait ressemblé The Batman à une autre époque ?

Il se fait appeler ThatGuy et est scénariste selon sa biographie sur les réseaux sociaux. Son compte Twitter est monothématique, puisqu’il ne parle pratiquement que des productions Dark Knight et ‘Snyderverse’.

Il y a quelques jours, ThatGuy a mis en ligne une vidéo sur Twitter qui a donné beaucoup à dire. L’utilisateur a coupé la scène de poursuite de The Batman dans laquelle il s’enfuit dans la cage d’escalier à l’aide du grappin et a répété l’extrait en boucle en changeant la musique à chaque fois.

La scène de poursuite de Batman restaurée avec chaque thème cinématique de Batman. Poster parce que cette merde est incroyable. pic.twitter.com/2mTVgKN95l —Ce mec | « Toxique » était (@OSthatguy) 11 août 2022

Dans la vidéo de deux minutes, vous pouvez voir la même coupe, mais avec tous les thèmes musicaux que Batman a eu tout au long de son histoire au cinéma. Cela peut sembler fou, mais on peut dire que tous les morceaux fonctionnent très bien, montrant dans une certaine mesure le caractère intemporel intéressant que The Batman de Matt Reeves a et le bon travail que tous les compositeurs qui ont travaillé dessus ont fait avec le personnage .

Un débat intéressant a été généré dans les commentaires. Quel est le meilleur thème de travail que ThatGuy a montré dans la vidéo ? Certains soulignent que la séquence est parfaite avec la musique composée par Hans Zimmer et James Newton Howard, c’est-à-dire la composition qu’ils ont réalisée pour Batman Begins en 2005 qui a lancé la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan.

D’autres préfèrent la version de Shirley Walker, qui est la deuxième à apparaître dans la vidéo. Ce compositeur était chargé de faire la musique de Batman: The Mask of the Phantasm (« Batman: Mask of the Phantasm »), un film d’animation créé en 1993 et ​​qui a inspiré la série animée. En fait, l’utilisateur Bradley Nelson a fait une petite remarque sur Shirley Walker, car il considère que l’histoire n’a pas donné l’importance nécessaire à ce travail de Walker. Apparemment, sa composition pour le film d’animation a servi de base aux films Batman de Tim Burton, sortis en 1989 et 1992 avec une musique de Danny Elfman.

Il y a les reçus avant que quelqu’un ne m’appelle sur les trucs de Batman 89, je ne savais pas qu’elle travaillait aussi sur Batman Forever. Donc, en gros, elle a travaillé sur les thèmes de 4 Batmen. Considérant qu’elle a également travaillé sur Batman Beyond. pic.twitter.com/ieRbeWyGsv – Bradley Nelson (@captain_Nelson) 12 août 2022

Selon l’utilisateur, Shirley Walker a aidé Elfman avec la bande originale des deux films, mais n’a pas été suffisamment créditée. La même internaute précise qu’elle est probablement la seule artiste à avoir travaillé sur quatre compositions différentes pour Batman, puisqu’elle a également travaillé sur Batman Beyond.

Et toi? Selon vous, quelle chanson thème de Batman correspond le mieux à cette coupe? Nous vous invitons à nous laisser votre avis dans les commentaires.