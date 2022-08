Le mode de verrouillage de l’iPhone peut être facilement détecté, pourrait faire de vous une cible

Le mode de verrouillage de l’iPhone est une forme extrême de sécurité conçue pour protéger les personnes qui pourraient être la cible de logiciels espions parrainés par l’État, comme Pegasus. Cependant, un militant de la protection de la vie privée affirme que cela permet également à un site Web de détecter facilement quand quelqu’un l’utilise – et l’a démontré.

Ainsi, ce qui est conçu pour être une protection contre les gouvernements voyous pourrait en fait finir par les aider à identifier les personnes susceptibles de les intéresser…

Le mode de verrouillage a été développé par Apple en réponse à des logiciels espions comme Pegasus de NSO. Voici ce qu’Apple en dit :

Lorsque l’iPhone est en mode de verrouillage, il ne fonctionnera pas comme d’habitude. Les applications, les sites Web et les fonctionnalités seront strictement limités pour des raisons de sécurité, et certaines expériences seront complètement indisponibles.

L’une des choses que fait le mode est d’empêcher le chargement de polices personnalisées à partir de sites Web, car elles constituent un moyen potentiel d’injecter des logiciels malveillants.

John Ozbay, PDG de la société Cryptee, axée sur la confidentialité, et militant de la confidentialité, a déclaré Carte mère que c’est cet élément qui crée un risque. Il est trivial pour un site Web de détecter lorsque le navigateur d’un visiteur ne peut pas charger de polices personnalisées, ce qui indique que le visiteur utilise probablement un iPhone en mode verrouillage.

« Disons que vous êtes en Chine et que vous utilisez le mode verrouillage. Désormais, tout site Web que vous visitez peut détecter efficacement que vous utilisez le mode de verrouillage, ils ont également votre adresse IP. Ainsi, ils pourront réellement identifier que l’utilisateur avec cette adresse IP utilise le mode de verrouillage », a déclaré Ozbay lors d’un appel. « C’est un compromis entre la sécurité et la confidentialité. [Apple] a choisi la sécurité.

Ozbay a déclaré qu’il existe plusieurs fonctionnalités que le mode de verrouillage désactive et que les sites Web pourraient détecter, mais le manque de chargement de polices personnalisées est « la chose la plus facile à détecter et à exploiter ».