Le nouveau contrôleur PS5 n’a toujours pas le contrôleur analogique en place

C’est le nouveau contrôleur PS5 pour le plus Pro

Sony a profité de l’événement de Geoff Keighley lors de la Gamescon de cette année pour présenter le DualSense Edge, un nouveau contrôleur pour PS5 axé sur la personnalisation. Avec ce nouvel appareil, la société veut satisfaire tous les joueurs plus avancés qui utilisent des contrôleurs améliorés pour le jeu compétitif. Lors de l’événement, Sony n’a montré qu’un teaser, mais nous a invité à voir toutes ses fonctionnalités sur son site internet. Peu de temps après, toutes ses fonctionnalités ont été rendues publiques sur le blog officiel PlayStation.

Le DualSense Edge est conçu pour s’adapter à un plus grand nombre de joueurs experts. Ses joysticks peuvent être remplacés, et Sony les vendra séparément. Il existe trois bâtons différents selon nos préférences, avec une finition standard, voûte haute ou voûte basse. Vous pouvez également ajuster la zone morte analogique pour améliorer la précision dans certains jeux.

D’autre part, les déclencheurs montent également en niveau, l’utilisateur pouvant établir le chemin qui lui convient le mieux. A cela s’ajoute une autre nouveauté qui ravira également plus d’un joueur averti, puisque deux nouveaux boutons de retour sont inclus.

Le DualSense Edge vous permet également de remapper les boutons en fonction du consommateur et d’enregistrer des profils pour basculer d’une configuration à l’autre de manière confortable et facile grâce à un nouveau bouton de fonction qui permet également d’accéder à un contrôle du volume et un accès rapide au chat. L’idée que poursuit Sony avec cette nouvelle manette est que le joueur a tout à portée de main.

Ces changements sont-ils suffisants ?

Le DualSense original était déjà un succès sur la table qui nous a tous surpris. A l’heure où Microsoft semblait avoir créé la commande définitive, les Japonais ont montré qu’il restait encore beaucoup à faire dans ce domaine.

Cependant, malgré le fait que le DualSense Edge améliore sensiblement certains points, son ergonomie restera son talon d’Achille. Peu importe le nombre d’années qui passent, Sony est assez continu dans la conception de sa manette PlayStation. La conception symétrique des commandes PlayStation a toujours fait l’objet de débats. Pour certains, c’est parfait, tandis que d’autres considèrent qu’une disposition irrégulière est beaucoup plus confortable lors de la lecture.

Avec ce nouveau mouvement, il est clair que Sony ne va pas écouter les utilisateurs qui préfèrent l’ergonomie de la manette Xbox. La PlayStation 5 a un nouveau contrôleur professionnel pour la plupart des joueurs. Lorsque nous l’aurons entre les mains, nous pourrons évaluer s’il vaut la peine ou non de faire le saut vers ce modèle. Cependant, pour la plupart des utilisateurs, le DualSense standard restera un appareil idéal. Pour l’instant, il est temps d’attendre que la date de sortie soit rendue publique.